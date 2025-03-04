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Posted 4 марта, 16:05

Published 4 марта, 16:05

Modified 4 марта, 16:08

Updated 4 марта, 16:08

В 2024 году с туристов в Прикамье собрали 5,5 млн рублей природного сбора

Стало известно, сколько собрали с туристов, посетивших природные памятники Прикамья

4 марта 2025, 16:05
Фото: Дирекция ООПТ Пермского края..

В 2024 году с туристов в Прикамье собрали 5,5 млн рублей природного сбора

Сумма штрафов с не заплативших сбор превысила 300 тыс. рублей.

В минувшем году за посещение особо охраняемых природных территорий Пермского края туристы заплатили 5,5 млн рублей. Об этом со ссылкой на краевое минприроды сообщает «КП-Пермь».

Пополнили краевой бюджет и те, кто не хотел добровольно платить туристический сбор. Всего было составлено 116 протоколов в отношении таких туристов. Сумма штрафов составила свыше 300 тыс. рублей.

С 24 февраля стоимость посещения особо охраняемых территорий регионального значения увеличилась от 100 до 150 рублей. Мера введена «в связи с изменением размера прожиточного минимума трудоспособного населения России».

Обязательная плата и оформление разрешений затронет три участка природного парка «Пермский» (Вишерский, Усьвинский и Чусовской), а также камни «Полюд» и «Колчимский». В январе сообщалось, что в перечень добавят охраняемый ландшафт «Кваркуш» и геологический памятник природы «Ординская пещера».

Туристический сбор в Пермском крае введен с июля 2023 года. Чтобы посетить природный заповедник региона, сейчас необходимо заплатить 150 рублей. За эти деньги в ООПТ можно находиться три дня. В сентябре 2023 года за неуплату сбора стали штрафовать. На первый раз нарушитель заплатит 3 тыс. рублей, при повторном нарушении — 4 тыс. рублей.

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#Экономика#Бюджет#Оопт#Дирекция ООПТ
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