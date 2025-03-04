Стало известно, сколько собрали с туристов, посетивших природные памятники Прикамья

Туристический сбор в Пермском крае введен с июля 2023 года. Чтобы посетить природный заповедник региона, сейчас необходимо заплатить 150 рублей. За эти деньги в ООПТ можно находиться три дня. В сентябре 2023 года за неуплату сбора стали штрафовать. На первый раз нарушитель заплатит 3 тыс. рублей, при повторном нарушении — 4 тыс. рублей.