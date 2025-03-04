Стало известно, сколько собрали с туристов, посетивших природные памятники Прикамья

Posted 4 марта, 16:05
Published 4 марта, 16:05
Modified 4 марта, 16:08
Updated 4 марта, 16:08
В минувшем году за посещение особо охраняемых природных территорий Пермского края туристы заплатили 5,5 млн рублей. Об этом со ссылкой на краевое минприроды сообщает «КП-Пермь».
Пополнили краевой бюджет и те, кто не хотел добровольно платить туристический сбор. Всего было составлено 116 протоколов в отношении таких туристов. Сумма штрафов составила свыше 300 тыс. рублей.
С 24 февраля стоимость посещения особо охраняемых территорий регионального значения увеличилась от 100 до 150 рублей. Мера введена «в связи с изменением размера прожиточного минимума трудоспособного населения России».
Обязательная плата и оформление разрешений затронет три участка природного парка «Пермский» (Вишерский, Усьвинский и Чусовской), а также камни «Полюд» и «Колчимский». В январе сообщалось, что в перечень добавят охраняемый ландшафт «Кваркуш» и геологический памятник природы «Ординская пещера».
Туристический сбор в Пермском крае введен с июля 2023 года. Чтобы посетить природный заповедник региона, сейчас необходимо заплатить 150 рублей. За эти деньги в ООПТ можно находиться три дня. В сентябре 2023 года за неуплату сбора стали штрафовать. На первый раз нарушитель заплатит 3 тыс. рублей, при повторном нарушении — 4 тыс. рублей.