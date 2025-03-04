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Posted 4 марта, 05:13

Published 4 марта, 05:13

Modified 4 марта, 05:15

Updated 4 марта, 05:15

Суд прекратил дело бывшего руководителя пермского порта о хищении 1 млрд рублей

Суд прекратил дело бывшего руководителя пермского порта о хищении 1 млрд рублей

4 марта 2025, 05:13
Фото: 1MI.
Бизнесмен из Чехии обвинялся в растрате имущества пермского порта.

Дзержинский райсуд прекратил производство по уголовному делу в отношении бизнесмена чешского происхождения Марека Кинцла, пишет «Коммерсант-Прикамье».

Сотрудники полиции возбудили дело в 2016 году по факту злоупотребления полномочиями. Следователи предположили, что с декабря 2009 по ноябрь 2012 Кинцл вместе с его партнером из Великобритании Чарльзом Батлером проворачивали незаконные схемы с участками АО «Порт Пермь». В итоге имущество приобрели подконтрольные Батлеру структуры по заниженной цене. Марек Кинцл, обвиняемый в растрате около 1 млрд. рублей, сначала полностью признал свою вину и дал показания в отношении своего иностранного соучастника. Затем подсудимый стал вину отрицать.

Марек Кинцл занял пост директора порта в 2007 году. Окончил Пражский универси­­тет, по профессии юрист, долгое время занимался адво­катской деятельностью.

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#Суд#Закон#Порт
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