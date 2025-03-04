Суд прекратил дело бывшего руководителя пермского порта о хищении 1 млрд рублей

Posted 4 марта, 05:13
Published 4 марта, 05:13
Modified 4 марта, 05:15
Updated 4 марта, 05:15
Дзержинский райсуд прекратил производство по уголовному делу в отношении бизнесмена чешского происхождения Марека Кинцла, пишет «Коммерсант-Прикамье».
Сотрудники полиции возбудили дело в 2016 году по факту злоупотребления полномочиями. Следователи предположили, что с декабря 2009 по ноябрь 2012 Кинцл вместе с его партнером из Великобритании Чарльзом Батлером проворачивали незаконные схемы с участками АО «Порт Пермь». В итоге имущество приобрели подконтрольные Батлеру структуры по заниженной цене. Марек Кинцл, обвиняемый в растрате около 1 млрд. рублей, сначала полностью признал свою вину и дал показания в отношении своего иностранного соучастника. Затем подсудимый стал вину отрицать.
Марек Кинцл занял пост директора порта в 2007 году. Окончил Пражский университет, по профессии юрист, долгое время занимался адвокатской деятельностью.