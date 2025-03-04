Три пермяка продавали поддельный электроинструмент

Posted 4 марта, 05:15
Published 4 марта, 05:15
Modified 4 марта, 05:18
Updated 4 марта, 05:18
Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение в отношении троих жителей Перми, подозреваемых в незаконном использовании товарного знака известной японской компании.
Следствие установило, что с октября 2023 по май 2024 года обвиняемые продавали электроинструмент, используя чужой товарный знак. Вероятнее всего, речь идет о подделках под маркой Makita. В результате их действий правообладателю был причинен ущерб на сумму более 1,5 млн рублей, что признано крупным размером.
Преступление квалифицировано по части 2 статьи 180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака, совершенное группой лиц по предварительному сговору и причинившее крупный ущерб).
После вручения копий обвинительного заключения уголовное дело будет передано в Свердловский районный суд Перми для рассмотрения по существу.
Свердловский районный суд Перми в декабре прошлого года приговорил торговца контрафактным алкоголем Марсала Ясар оглы Пашаева к двум годам условного срока и трем годам испытательного срока. Также ему назначено 200 тыс. рублей штрафа.