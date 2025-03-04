Три пермяка продавали поддельный электроинструмент

Следствие установило, что с октября 2023 по май 2024 года обвиняемые продавали электроинструмент, используя чужой товарный знак. Вероятнее всего, речь идет о подделках под маркой Makita. В результате их действий правообладателю был причинен ущерб на сумму более 1,5 млн рублей, что признано крупным размером.