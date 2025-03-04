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Posted 4 марта, 05:15

Published 4 марта, 05:15

Modified 4 марта, 05:18

Updated 4 марта, 05:18

Троих пермяков обвиняют в незаконном использовании товарного знака

Три пермяка продавали поддельный электроинструмент

4 марта 2025, 05:15
Фото: 1MI.

Троих пермяков обвиняют в незаконном использовании товарного знака

Ущерб от действий группы составил более 1,5 млн рублей.

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение в отношении троих жителей Перми, подозреваемых в незаконном использовании товарного знака известной японской компании.

Следствие установило, что с октября 2023 по май 2024 года обвиняемые продавали электроинструмент, используя чужой товарный знак. Вероятнее всего, речь идет о подделках под маркой Makita. В результате их действий правообладателю был причинен ущерб на сумму более 1,5 млн рублей, что признано крупным размером.

Преступление квалифицировано по части 2 статьи 180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака, совершенное группой лиц по предварительному сговору и причинившее крупный ущерб).

После вручения копий обвинительного заключения уголовное дело будет передано в Свердловский районный суд Перми для рассмотрения по существу.

Свердловский районный суд Перми в декабре прошлого года приговорил торговца контрафактным алкоголем Марсала Ясар оглы Пашаева к двум годам условного срока и трем годам испытательного срока. Также ему назначено 200 тыс. рублей штрафа.

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#Происшествия#Суд#Экономика#Пермь#Прокуратура
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