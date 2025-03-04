У крупнейшего в Пермского крае завода-производителя посуды сменилось руководство

Posted 4 марта, 05:41
Published 4 марта, 05:41
Modified 4 марта, 05:43
Updated 4 марта, 05:43
Генеральным директором АО «Лысьвенский завод эмалированной посуды» назначен Антон Щигарев. Об этом сообщает Центр раскрытия корпоративной информации.
Согласно решению директоров бывший коммерческий директор ПГ «Линрог» будет занимать этот пост пять лет. Полномочия его предшественника Евгения Гайдышева досрочно прекращены.
«Лысьвенский завод эмалированной посуды» — крупнейший в производитель посуды в Прикамье. Предприятие входит в промышленную группу «Линорг» наряду с «Лысьвенским заводом бытовой техники», «Лысьвенским заводом металлоизделий» и др.