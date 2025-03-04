properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 марта, 11:38

Published 4 марта, 11:38

Modified 4 марта, 11:40

Updated 4 марта, 11:40

У пермских пассажиров появится еще один вариант оплаты проезда

У пермских пассажиров появится еще один вариант оплаты проезда

4 марта 2025, 11:38
Фото: мэрия Перми.
В Перми тестируют оплату проезда через СБП.

Пермская мэрия запустила в общественном транспорте тестирование покупки билетов через Систему быстрых платежей, сообщает пресс-служба городской администрации. Этот способ уже доступен на Android, но работает пока с ошибками.

Поэтому пермякам, подключившим программу, необходимо быть готовыми в случае неполадок рассчитаться за проезд другими способами. Также разработчики ждут от пассажиров обратную связь и просят сообщать об ошибках по электронной почте [email protected].

На странице мобильного приложения «Пермский транспорт» появится функция участия в бета-тестировании, далее нужно отсканировать QR-код в салоне и выбрать способ оплаты.

Авторы идеи подчеркивают, что пассажирам не придется теперь пополнять виртуальную карту. Кроме того, нововведение защитит карту от попадания в стоп-лист, так как деньги списываются в онлайн-режиме.

Читайте также:
В Перми ужесточают требования к благоустройству городских автостоянокУзнали, сколько пермяков официально запретили себе оформление кредитовВ Пермском крае продали с торгов 20 аптек обанкротившейся сети
#Экономика#Транспорт#Банк
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика