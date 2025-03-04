У пермских пассажиров появится еще один вариант оплаты проезда

Posted 4 марта, 11:38
Published 4 марта, 11:38
Modified 4 марта, 11:40
Updated 4 марта, 11:40
Пермская мэрия запустила в общественном транспорте тестирование покупки билетов через Систему быстрых платежей, сообщает пресс-служба городской администрации. Этот способ уже доступен на Android, но работает пока с ошибками.
Поэтому пермякам, подключившим программу, необходимо быть готовыми в случае неполадок рассчитаться за проезд другими способами. Также разработчики ждут от пассажиров обратную связь и просят сообщать об ошибках по электронной почте [email protected].
На странице мобильного приложения «Пермский транспорт» появится функция участия в бета-тестировании, далее нужно отсканировать QR-код в салоне и выбрать способ оплаты.
Авторы идеи подчеркивают, что пассажирам не придется теперь пополнять виртуальную карту. Кроме того, нововведение защитит карту от попадания в стоп-лист, так как деньги списываются в онлайн-режиме.