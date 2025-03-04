Уходящий мухожук или зачем пермские чиновники идут на конфликт интересов с собой

На данный момент известно только о главе Краснокамска, уволенной с той же формулировкой, — Юлии Потаповой. Но это дела давно ушедших дней, а точнее — 2018 года. В 2024 году то ли жемчуг стал мельче, то ли щи у чиновников стали совсем жидкими. Но число выявленных случаев конфликта интересов от единиц дошло до 99 за год. И среди тех, кто вступил сам с собою в конфликт, есть и министры, и директора музеев (уже бывшие), и чиновники от связей с общественностью, образования, здравоохранения, строительства, и даже налоговые инспекторы, приставы, надзиратели и прокуроры.