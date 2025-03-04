Узнали, сколько пермяков официально запретили себе оформление кредитов

Posted 4 марта, 02:50
Published 4 марта, 02:50
Modified 4 марта, 02:52
Updated 4 марта, 02:52
В Пермском крае за первые два дня работы сервиса Госуслуг по установлению самозапрета на кредиты и займы было подано 25,8 тыс. заявлений, сообщили журналисту Properm.ru в Минцифры России. Пермь не вошла в десятку регионов-лидеров по числу желающих уберечь свои сбережения от мошенников.
Согласно данным НБКИ, в январе 2025 года число выданных в Пермском крае кредитов сократилось относительно декабря прошлого года. Всего в январе жители региона получили 19,6 тысяч кредитов.
В целом в стране за первые два дня работы сервисом воспользовались 1,7 млн человек. Средний возраст заявителя — 53 года.
Больше всего желающих ограничить себе выдачу кредитов, по данным Минцифры, в следующих регионах:
В Минцифры также говорят, что самозапрет стал самым частым поводом для обращения к виртуальному помощнику из Госуслуг — роботу Максу. Таким образом за 1–2 марта дано 3,4 млн консультаций о добровольном запрете на кредитование.
1 марта 2025 года у граждан появилась возможность защититься от мошенников, ограничив взятие заемных средств на свое имя. Сделать это можно, подав заявление через портал госуслуг, а с 1 сентября — и через МФЦ. После того, как вы установите запрет на выдачу кредитов, просто так оформить заявку и получить денежные средства не удастся. Снять запрет также просто, это позволяет сервис Госуслуг.