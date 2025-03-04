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Posted 4 марта, 02:50

Published 4 марта, 02:50

Modified 4 марта, 02:52

Updated 4 марта, 02:52

Узнали, сколько пермяков официально запретили себе оформление кредитов

Узнали, сколько пермяков официально запретили себе оформление кредитов

4 марта 2025, 02:50
Фото: 1MI.
В целом в стране за первые два дня работы сервисом запрета на оформление кредита в Госуслугах воспользовались 1,7 млн человек.

В Пермском крае за первые два дня работы сервиса Госуслуг по установлению самозапрета на кредиты и займы было подано 25,8 тыс. заявлений, сообщили журналисту Properm.ru в Минцифры России. Пермь не вошла в десятку регионов-лидеров по числу желающих уберечь свои сбережения от мошенников.

Согласно данным НБКИ, в январе 2025 года число выданных в Пермском крае кредитов сократилось относительно декабря прошлого года. Всего в январе жители региона получили 19,6 тысяч кредитов.

В целом в стране за первые два дня работы сервисом воспользовались 1,7 млн человек. Средний возраст заявителя — 53 года.

Больше всего желающих ограничить себе выдачу кредитов, по данным Минцифры, в следующих регионах:

  • Москва — 351 тыс.
  • Санкт-Петербург — 143,9 тыс.
  • Московская область — 112,3 тыс.
  • Краснодарский край — 69,3 тыс.
  • Свердловская область — 50,5 тыс.
  • Ростовская область — 43,5 тыс.
  • Башкортостан — 42,7 тыс.
  • Новосибирская область — 42,4 тыс.
  • Татарстан — 41, 8 тыс.
  • Нижегородская область — 37,6 тыс.

В Минцифры также говорят, что самозапрет стал самым частым поводом для обращения к виртуальному помощнику из Госуслуг — роботу Максу. Таким образом за 1–2 марта дано 3,4 млн консультаций о добровольном запрете на кредитование.

1 марта 2025 года у граждан появилась возможность защититься от мошенников, ограничив взятие заемных средств на свое имя. Сделать это можно, подав заявление через портал госуслуг, а с 1 сентября — и через МФЦ. После того, как вы установите запрет на выдачу кредитов, просто так оформить заявку и получить денежные средства не удастся. Снять запрет также просто, это позволяет сервис Госуслуг.

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#Общество#Экономика#Финансовая грамотность
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