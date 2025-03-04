В 2024 году закупки госкомпаний у МСП увеличились до рекордных 9,6 трлн рублей

По информации, озвученной гендиректором Корпорации МСП Александром Исаевичем, благодаря работе с госзаказами компании МСП получают в распоряжение крупный стабильный рынок сбыта. Для малых и средних предприятий это означает новые возможности, повышение эффективности работы и дальнейшее расширение. Глава КМСП рассказал: по сравнению с 2023 годом в прошлом году рост количества субъектов МСП, заключивших договоры с госпредприятиями, составил 6,1%, что соответствует более чем 226 тысячам. Очередной рекорд является следствием повышения доверия к малому и среднему бизнесу в России. Компании МСП работают в рамках соглашений, эффективно взаимодействуя с госзаказчиками.