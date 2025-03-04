В 2024 году закупки госкомпаний у МСП увеличились до рекордных 9,6 трлн рублей

Posted 4 марта, 06:54
Published 4 марта, 06:54
Modified 4 марта, 06:54
Updated 4 марта, 06:54
Ответственность за соблюдение введенной квоты возложена на Корпорацию МСП и уполномоченные органы в регионах.
Рекордных показателей удалось достичь путем значительного увеличения объема закупок у обрабатывающих производств и наращивания поставок высокотехнологичных товаров, а также за счет российских инновационных ИТ-решений.
Зампредседателя Правительства Российской Федерации Александр Новак отметил, что закупки госкомпаний у малых и средних предприятий стали ключевым фактором в развитии бизнес-инициативы в рамках нового федпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В России держится стабильный тренд на рост доли высокотехнологичной продукции в общем объеме закупок у МСП-компаний. За минувший год МСП поставили крупным госпредприятиям продукции на сумму порядка 905 млрд рублей. Это свидетельствует о значительном росте вклада отечественного малого и среднего бизнеса в расширение приоритетных отраслей для развития экономики предложения, сообщает «Коммерсантъ».
По информации, озвученной гендиректором Корпорации МСП Александром Исаевичем, благодаря работе с госзаказами компании МСП получают в распоряжение крупный стабильный рынок сбыта. Для малых и средних предприятий это означает новые возможности, повышение эффективности работы и дальнейшее расширение. Глава КМСП рассказал: по сравнению с 2023 годом в прошлом году рост количества субъектов МСП, заключивших договоры с госпредприятиями, составил 6,1%, что соответствует более чем 226 тысячам. Очередной рекорд является следствием повышения доверия к малому и среднему бизнесу в России. Компании МСП работают в рамках соглашений, эффективно взаимодействуя с госзаказчиками.
Более 73% — то есть неполных три четверти закупок у компаний МСП — составила продукция производственного назначения. В 2024 году сумма поставок госпредприятиям от компаний малого и среднего бизнеса из сферы обрабатывающих производств выросла более чем на треть (до 3,3 трлн рублей) по сравнению с 2023 годом.
Топ-5 регионов — лидеров по объемам закупок у малого и среднего бизнеса возглавила Москва (3,1 трлн рублей). Второе место занял Санкт-Петербург (801,4 млрд рублей), третье — Республика Татарстан (552,6 млрд рублей). Далее следуют Подмосковье и Свердловская область с 431,3 млрд и 346,9 млрд рублей соответственно.
Первую позицию в топ-10 по приросту объема договоров по сравнению с 2023 годом заняла Москва (+1 трлн рублей). На втором месте оказалась Республика Татарстан (+360,9 млрд рублей). Третью строчку рейтинга занял Санкт-Петербург (+119,5 млрд рублей), за которым следуют Свердловская и Московская области (+91,2 млрд и +69,1 млрд рублей соответственно), затем — Новосибирская и Тюменская области (+49,7 млрд и +32,8 млрд рублей соответственно), Пермский край (+31,2 млрд), Краснодарский край (+31,1 млрд рублей), а замыкает десятку лидеров Ленинградская область с приростом в 28,9 млрд рублей.
В настоящее время компании МСП могут стать участниками программы «выращивания», запущенной Минэкономразвития РФ и КМСП. Для этого нужно оформить долгосрочное офсетное соглашение сотрудничества с одной из госкомпаний. Известно, что российские предприятия МСП уже подписали 16 договоров на госзаказы на общую сумму более 6,6 млрд рублей. В 2025 году еще девять госпредприятий планируют принять участие в программе «выращивания» МСП-поставщиков.