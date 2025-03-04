В Березниках проверят условия труда тракториста, получившего производственную травму

Posted 4 марта, 06:24
Published 4 марта, 06:24
Modified 4 марта, 06:26
Updated 4 марта, 06:26
В Березниках с трактористом ООО «Лесо-Техническая компания Урала» произошел тяжелый несчастный случай, сообщает пресс-служба инспекции труда по Пермскому краю. В Верх-Кондасском лесничестве тракторист получил травму ноги выше колена, выполняя рабочие задачи.
Рабочий осматривал узлы и механизмы трактора, оставив двигатель включенным. Медики диагностировали у него открытый оскольчатый перелом нижней трети левого бедра, что является тяжелой травмой.
ООО «ЛТК Урала» занимается оптовой торговлей пиломатериалами. Инспекторы проверят соблюдение норм трудового законодательства на рабочем месте сотрудника. При установлении нарушений виновные будут привлечены к уголовной ответственности.
Надзорный орган призывает к соблюдению техники безопасности при работе со спецтехникой.