В Березниках проверят условия труда тракториста, получившего производственную травму

В Березниках с трактористом ООО «Лесо-Техническая компания Урала» произошел тяжелый несчастный случай, сообщает пресс-служба инспекции труда по Пермскому краю. В Верх-Кондасском лесничестве тракторист получил травму ноги выше колена, выполняя рабочие задачи.