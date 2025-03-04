В Чусовом житель частного сектора попался на воровстве электроэнергии

Мужчина сжег более 36 тыс. киловатт-часов в частной постройке, на которую у него даже не было документов. Таким образом он нанес энергетикам ущерб на сумму свыше 166 тыс. рублей. Ресурсоснабжающая компания обратилась в полицию. Теперь недобросовестного потребителя ждет наказание в виде штрафа.