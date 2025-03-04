В Чусовом житель частного сектора попался на воровстве электроэнергии

Posted 4 марта, 12:46
Published 4 марта, 12:46
Modified 4 марта, 12:48
Updated 4 марта, 12:48
Житель Чусового незаконно подключился к энергосетям и пользовался электричеством, сообщает пресc-служба филиала «Россети Урал»-«Пермэнерго». Факт воровства специалисты компании обнаружили в ходе проверки.
Мужчина сжег более 36 тыс. киловатт-часов в частной постройке, на которую у него даже не было документов. Таким образом он нанес энергетикам ущерб на сумму свыше 166 тыс. рублей. Ресурсоснабжающая компания обратилась в полицию. Теперь недобросовестного потребителя ждет наказание в виде штрафа.
Энергетики напоминают, что подобные поступки также становятся причиной сбоев в электроснабжении, а это приводит к поломке бытовой техники. Сообщить о случаях незаконного подключения к сетям можно по в круглосуточный контакт-центр по телефону 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный), короткий номер — 220.