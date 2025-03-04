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Posted 4 марта, 12:46

Published 4 марта, 12:46

Modified 4 марта, 12:48

Updated 4 марта, 12:48

В Чусовом житель частного сектора попался на воровстве электроэнергии

В Чусовом житель частного сектора попался на воровстве электроэнергии

4 марта 2025, 12:46
Фото: 1MI.
За ущерб энергетикам мужчина заплатит более 160 тыс. рублей.

Житель Чусового незаконно подключился к энергосетям и пользовался электричеством, сообщает пресc-служба филиала «Россети Урал»-«Пермэнерго». Факт воровства специалисты компании обнаружили в ходе проверки.

Мужчина сжег более 36 тыс. киловатт-часов в частной постройке, на которую у него даже не было документов. Таким образом он нанес энергетикам ущерб на сумму свыше 166 тыс. рублей. Ресурсоснабжающая компания обратилась в полицию. Теперь недобросовестного потребителя ждет наказание в виде штрафа.

Энергетики напоминают, что подобные поступки также становятся причиной сбоев в электроснабжении, а это приводит к поломке бытовой техники. Сообщить о случаях незаконного подключения к сетям можно по в круглосуточный контакт-центр по телефону 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный), короткий номер — 220.

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#Преступление#Закон#Энергетика
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