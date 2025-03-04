В деревне под Кунгуром девять дней нет воды

Posted 4 марта, 06:08
Published 4 марта, 06:08
Modified 4 марта, 06:41
Updated 4 марта, 06:41
В деревне Осташата Кунгурского района больше недели нет воды, сообщила в соцсетях одна из местных жительниц. Единственный источник воды — озеро — обмелело и зимой промерзло до самого дна.
Сейчас в населенном пункте живет около 200 человек. Муниципального водопровода в деревне нет. Есть водопровод, принадлежащий местному колхозу, который и забирал воду в озере. Жители подключились к нему с помощью временных сетей и обслуживают за свой счет, так как сеть не стоит на муниципальном балансе. Скважин в округе нет, есть несколько мелких озер, образованных талыми водами.
За зиму вся оставшаяся вода застыла, сколько было возможности искали, переставляли насос. Выкачивали уже со дна вместе с глиной,
— рассказала жительница деревни Properm.ru.
Деревенские, по словам женщины, обращались в администрацию Кунгура и министерство ЖКХ в 2016, 2022, 2023, 2024, 2025 годах. В пресс-службе Кунгура подтвердили Properm.ru, что запросы поступали, с момента образования Кунгурского округа в 2021 году, ежегодно.
Власти поясняли, что в 2016 году специалисты провели исследования территорий. Обмеление озера — нормальный процесс, который связан с типом почвы: вода в озере есть, пока дно покрывает водонепроницаемый грунт, а после его размытия вода уходит вглубь.
Источников воды в округе не найдено, ближайший водозабор находится в 35 км в деревне Зарека. По подсчетам администрации, проект водопровода обойдется в 10 млн. рублей, а строительство — в 100 млн. рублей. Эти деньги не заложены в бюджет на 2025 год, а также на планируемые 2026-2027.
Пресс-служба кунгурской администрации за запрос Properm.ru уточнила, что ситуация в деревне Осташата находится на контроле властей. Жителям предлагается пользоваться услугами «ЖКХ Шадейское», которое подвозит воду.
По договоренности с жителями муниципальным предприятием «ЖКХ Шадейское» регулярно осуществляется подвоз питьевой воды. График подвоза можно изменить в любой момент,
— сообщили в администрации. Такой же ответ получила редакция при запросе в Министерство ЖКХ.
Один кубометр воды у «Шадейского» стоит 1470 рублей. Жители Осташаты посчитали, что в среднем на семью уходит 300 литров воды в день, 10 кубометров в месяц — уборка, стирка, мытье, прочие хоз.нужды, то есть 14700 рублей в месяц. Если в семье есть домашний скот, то суммы вырастают.
А летом, представьте, огороды, сколько воды будет уходить летом. Какая 2 кубовая бочка спасет всю деревню? Ну что смеяться то? Бабушки и дедушки, которые получают пенсию 15тыс, им где взять деньги на эту воду?.. Как бабушкам и дедушкам натаскать столько воды? Ее же не подвозят к каждому дому! У нас здесь не одна деревня, есть еще соседи в деревне Николичи и они тоже без воды,
— возмущается жительница в соцсетях.
В пятницу, 28 февраля, жители позвонили в компанию и заказали воду. Им пообещали, что привезут ее 4 марта, то есть через 4 дня.