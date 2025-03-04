В деревне под Кунгуром девять дней нет воды

Сейчас в населенном пункте живет около 200 человек. Муниципального водопровода в деревне нет. Есть водопровод, принадлежащий местному колхозу, который и забирал воду в озере. Жители подключились к нему с помощью временных сетей и обслуживают за свой счет, так как сеть не стоит на муниципальном балансе. Скважин в округе нет, есть несколько мелких озер, образованных талыми водами.