В Перми будут судить мужчину, убившего сестру с татуировкой дракона

Posted 4 марта, 09:54
Published 4 марта, 09:54
Modified 4 марта, 10:25
Updated 4 марта, 10:25
Жителя Перми будут судить за убийство младшей сестры. Год назад 48-летнюю женщину искали всем городом, ее главной приметой была татуировка дракона на голове. Тело погибшей нашли в погребе ее брата.
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношение 53- летнего пермяка, сообщает пресс-служба краевого СУ СКР. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц).
В декабре 2023 года пропала без вести 48-летняя Наталья Бедрий. Ее главной приметой была бритая голова с татуировкой дракона. 27 марта 2024 года тело женщины с признаками насильственной смерти было найдено в погребе дома ее брата в Мотовилихинском районе Перми. Следователи и полицейские в кратчайшие сроки установили и задержали подозреваемых в убийстве Натальи. Ими оказались родной брат потерпевшей и его 23-летний сын.
По данным следствия, в декабре 2023-го Наталья пришла в гости к брату. Они вместе выпивали, однако давний конфликт дал о себе знать, и мужчина вместе со своим сыном задушил родственницу, а ее тело спрятал в погребе.
На период следствия в отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении его сына провели психолого-психиатрическую судебную экспертизу, которая показала, что молодой человек страдает психическим расстройством, в связи с чем нуждается в применении принудительных мер медицинского характера. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство, в настоящее время рассматривается в суде.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.