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Posted 4 марта, 09:54

Published 4 марта, 09:54

Modified 4 марта, 10:25

Updated 4 марта, 10:25

В Перми будут судить мужчину, убившего сестру с татуировкой дракона

В Перми будут судить мужчину, убившего сестру с татуировкой дракона

4 марта 2025, 09:54
Фото: Изображение Midjourney.
Сообщником преступника был его психически нездоровый сын.

Жителя Перми будут судить за убийство младшей сестры. Год назад 48-летнюю женщину искали всем городом, ее главной приметой была татуировка дракона на голове. Тело погибшей нашли в погребе ее брата.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношение 53- летнего пермяка, сообщает пресс-служба краевого СУ СКР. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц).

В декабре 2023 года пропала без вести 48-летняя Наталья Бедрий. Ее главной приметой была бритая голова с татуировкой дракона. 27 марта 2024 года тело женщины с признаками насильственной смерти было найдено в погребе дома ее брата в Мотовилихинском районе Перми. Следователи и полицейские в кратчайшие сроки установили и задержали подозреваемых в убийстве Натальи. Ими оказались родной брат потерпевшей и его 23-летний сын.

По данным следствия, в декабре 2023-го Наталья пришла в гости к брату. Они вместе выпивали, однако давний конфликт дал о себе знать, и мужчина вместе со своим сыном задушил родственницу, а ее тело спрятал в погребе.

На период следствия в отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении его сына провели психолого-психиатрическую судебную экспертизу, которая показала, что молодой человек страдает психическим расстройством, в связи с чем нуждается в применении принудительных мер медицинского характера. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство, в настоящее время рассматривается в суде.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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#Происшествия#Суд#Убийство#Уголовное дело#Экспертиза#Психическое здоровье
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