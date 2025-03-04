В Перми будут судить мужчину, убившего сестру с татуировкой дракона

На период следствия в отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении его сына провели психолого-психиатрическую судебную экспертизу, которая показала, что молодой человек страдает психическим расстройством, в связи с чем нуждается в применении принудительных мер медицинского характера. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство, в настоящее время рассматривается в суде.