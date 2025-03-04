Мальчик, который убегал от пьяного отчима в Перми, находится в центре помощи семьям

Posted 4 марта, 07:11
Published 4 марта, 07:11
Modified 4 марта, 07:15
Updated 4 марта, 07:15
Стало известно, что 9-летний мальчик, которого избил пьяный отчим, получает помощь в центре помощи семьям. Об этом сообщила Член Совета по правам человека при президенте Марина Ахмедова в своем телеграм-канале.
В том же центре находятся его близкие. С ними работают психологи и соцработники.
«Его „отец“, оказавшийся отчимом, собрал сумку и бросился в бега, но был задержан полицией. Ребенком занимается уполномоченная по правам детей в Пермском крае», — добавила Марина Ахмедова.
Чиновница указала, что Совет по правам человека при президенте РФ следит за развитием ситуации.
Напоминаем, в прошедшие выходные в соцсетях появилось шокирующее видео, где окровавленный ребенок пытается спрятаться от пьяного мужчины в соседнем подъезде. Соседи помогли мальчику и вызвали полицию. Выяснилось, что ребенка бил и пытался утопить отчим.