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Posted 4 марта, 07:11

Published 4 марта, 07:11

Modified 4 марта, 07:15

Updated 4 марта, 07:15

В Перми убегавший от пьяного отчима мальчик находится в центре помощи детям

Мальчик, который убегал от пьяного отчима в Перми, находится в центре помощи семьям

4 марта 2025, 07:11
Фото: Скриншот видео телеграм-канала 112.

В Перми убегавший от пьяного отчима мальчик находится в центре помощи детям

Там же находятся его близкие.

Стало известно, что 9-летний мальчик, которого избил пьяный отчим, получает помощь в центре помощи семьям. Об этом сообщила Член Совета по правам человека при президенте Марина Ахмедова в своем телеграм-канале.

В том же центре находятся его близкие. С ними работают психологи и соцработники.

«Его „отец“, оказавшийся отчимом, собрал сумку и бросился в бега, но был задержан полицией. Ребенком занимается уполномоченная по правам детей в Пермском крае», — добавила Марина Ахмедова.

Чиновница указала, что Совет по правам человека при президенте РФ следит за развитием ситуации.

Напоминаем, в прошедшие выходные в соцсетях появилось шокирующее видео, где окровавленный ребенок пытается спрятаться от пьяного мужчины в соседнем подъезде. Соседи помогли мальчику и вызвали полицию. Выяснилось, что ребенка бил и пытался утопить отчим.

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