properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 марта, 05:38

Published 4 марта, 05:38

Modified 4 марта, 05:41

Updated 4 марта, 05:41

В Перми могут ужесточить требования к благоустройству городских автостоянок

В Перми ужесточают требования к благоустройству городских автостоянок

4 марта 2025, 05:38
Фото: 1MI.

В Перми могут ужесточить требования к благоустройству городских автостоянок

Новые правила для стоянок в центре города касаются покрытия, озеленения и ограждений.

Власти Перми разработали новые стандарты благоустройства городских автостоянок. Они включают требования к покрытию, озеленению, ограждениям, вывескам и внешнему виду постов охраны, сообщает ИА «Текст» со ссылкой на материалы мэрии.

Для стоянок, расположенных в центре города, обязательно асфальтовое покрытие. Со стороны общественных территорий необходимо озеленение: газонная решетка (не менее 30% площади), озелененные полосы (не менее 15%) или мобильное озеленение (не менее 10%).

Ограждения в центре города должны быть выполнены в виде столбиков с цепочкой или живой изгороди высотой не менее одного метра. Использование сплошных ограждений запрещено.

Новые требования будут рассмотрены на общественных слушаниях и в Городской думе.

С 1 марта в Перми значительно увеличились штрафы за размещение вывесок, рекламирующих продажу табачной и никотинсодержащей продукции. Максимальный штраф для юридических лиц достигнет 800 тыс. рублей.

Читайте также:
С полуночи в Перми почти на три недели ограничат проезд по улице Куйбышева. СхемаС завтрашнего дня график работы нескольких пермских автобусных маршрутов изменитсяС 1 марта более чем на неделю в Перми перекроют одну из востребованных улиц
#Пермь#Благоустройство#Транспорт#Стоянки#Стоянка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика