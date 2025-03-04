В Перми ужесточают требования к благоустройству городских автостоянок

Posted 4 марта, 05:38
Published 4 марта, 05:38
Modified 4 марта, 05:41
Updated 4 марта, 05:41
Власти Перми разработали новые стандарты благоустройства городских автостоянок. Они включают требования к покрытию, озеленению, ограждениям, вывескам и внешнему виду постов охраны, сообщает ИА «Текст» со ссылкой на материалы мэрии.
Для стоянок, расположенных в центре города, обязательно асфальтовое покрытие. Со стороны общественных территорий необходимо озеленение: газонная решетка (не менее 30% площади), озелененные полосы (не менее 15%) или мобильное озеленение (не менее 10%).
Ограждения в центре города должны быть выполнены в виде столбиков с цепочкой или живой изгороди высотой не менее одного метра. Использование сплошных ограждений запрещено.
Новые требования будут рассмотрены на общественных слушаниях и в Городской думе.
С 1 марта в Перми значительно увеличились штрафы за размещение вывесок, рекламирующих продажу табачной и никотинсодержащей продукции. Максимальный штраф для юридических лиц достигнет 800 тыс. рублей.