В Прикамье резко подскочили цены на молоко

Рост цен коснулся также ультрапастеризованного молока жирностью от 2,5% до 3,2%, которое подорожало на 25,21%. Более жирное ультрапастеризованное молоко выросло в цене только на 15,43%. В среднем в Прикамье ультрапастеризованное молоко продают за 103,24 рубля.