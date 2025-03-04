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Posted 4 марта, 08:05

Published 4 марта, 08:05

Modified 4 марта, 12:33

Updated 4 марта, 12:33

В Прикамье молоко подорожало на 30%

В Прикамье резко подскочили цены на молоко

4 марта 2025, 08:05

В Прикамье молоко подорожало на 30%

Росстат опубликовал отчет.

В Пермском крае цены на молоко выросли на 29,5%, сообщает URA.RU со ссылкой на данные Росстата. Данные приведены в сравнении на январь 2025 и 2024 годов.

В январе текущего года средняя цена литра пастеризованного молока 2,5-3,2% жирности составляет 81,84 рубля. В прошлом году в том же месяце цена была 65,24 рубля.

Рост цен коснулся также ультрапастеризованного молока жирностью от 2,5% до 3,2%, которое подорожало на 25,21%. Более жирное ультрапастеризованное молоко выросло в цене только на 15,43%. В среднем в Прикамье ультрапастеризованное молоко продают за 103,24 рубля.

Ранее сообщалось, что в крае опережающими темпами дорожают овощи, грибы и рыба.

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