В Прикамье вынесен приговор по делу о взрыве на нефтепроводе ЛУКОЙЛа в Куеде

Posted 4 марта, 04:01
Published 4 марта, 04:01
Modified 4 марта, 05:00
Updated 4 марта, 05:00
В Куеде вынесен приговор по делу о взрыве, произошедшем на нефтепроводе в 2024 году. Тогда несколько человек обгорели на пожаре, произошедшем рядом с жилым домом.
За нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ч.1 ст. 217 УК РФ) осудили руководителя службы механиков ЦДНГ №1 «ЛУКОЙЛ-Пермь» в Чернушке Андрея Кудрявцева. Он был признан следствием и судом ответственным за соблюдение техники безопасности.
Как сообщает на своей странице в соцсетях пресс-служба Куединским районным судом вынесен обвинительный приговор Кудрявцеву. Установлено, что 8 февраля 2024 года с 20 часов до 21 часа 44 минут в ходе продолжающегося технологического процесса по транспортировке попутного газа на участке неисправного газопровода «ГКС Куеда — точка врезки в газопровод „Чернушка-Пермь“, вследствие утончения стенки трубы на величину меньшую, чем составляют отбраковочные значения, из-за продолжавшегося отрицательного химического воздействия транспортируемой среды и трассового конденсата, произошла разгерметизация газопровода с разрушением нижней образующей стенки трубы и свободным выходом газа вблизи поселка Куеда. При смешении транспортируемого газа с кислородом воздуха образовалась газовоздушная смесь, после контакта которой с неустановленным следствием источником зажигания произошел взрыв, распространившийся по механизму дефлаграционного горения в направлении от места разгерметизации в сторону населенного пункта — поселка Куеда.
В результате распространения открытого пламени от произошедшего взрыва пострадавшим были причинены различные телесные повреждения в виде термических ожогов разной степени, двум потерпевшим причинен тяжкий вред здоровью.
Кроме того, вышеуказанный взрыв газовоздушной смеси и распространение открытого пламени привели к термическому повреждению конструктивных элементов строений, а также движимого имущества, что повлекло причинение потерпевшим крупного ущерба на общую сумму 6,85 млн рублей.
Кудрявцев, являясь лицом, ответственным за безопасную эксплуатацию и исправное состояние промысловых трубопроводов Цеха добычи нефти и газа №1 ООО «Лукойл-Пермь», действуя в нарушение требований должностной инструкции и иных нормативно-правовых актов, допустил эксплуатацию опасного производственного объекта с нарушениями требований промышленной безопасности при уменьшении толщины стенки по нижней образующей до значения менее 1 миллиметра, при минимально допустимой толщине — 4 миллиметра.
В судебном заседании подсудимый с предъявленным обвинением согласился в полном объеме, поддержал свое ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, без проведения судебного разбирательства. Приговор был вынесен еще 5 февраля, решение вступило в силу 21 февраля — его никто не обжаловал.
Суд назначил подсудимому Кудрявцеву штраф на сумму 200 тыс. рублей. С учетом времени, проведенного сотрудником ЦДНГ №1 под стражей, размер штрафа уменьшен до 175 тыс. рублей.