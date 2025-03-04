В Прикамье вынесен приговор по делу о взрыве на нефтепроводе ЛУКОЙЛа в Куеде

Как сообщает на своей странице в соцсетях пресс-служба Куединским районным судом вынесен обвинительный приговор Кудрявцеву. Установлено, что 8 февраля 2024 года с 20 часов до 21 часа 44 минут в ходе продолжающегося технологического процесса по транспортировке попутного газа на участке неисправного газопровода «ГКС Куеда — точка врезки в газопровод „Чернушка-Пермь“, вследствие утончения стенки трубы на величину меньшую, чем составляют отбраковочные значения, из-за продолжавшегося отрицательного химического воздействия транспортируемой среды и трассового конденсата, произошла разгерметизация газопровода с разрушением нижней образующей стенки трубы и свободным выходом газа вблизи поселка Куеда. При смешении транспортируемого газа с кислородом воздуха образовалась газовоздушная смесь, после контакта которой с неустановленным следствием источником зажигания произошел взрыв, распространившийся по механизму дефлаграционного горения в направлении от места разгерметизации в сторону населенного пункта — поселка Куеда.