В центре Перми решением суда закрыли очередную шаурмичную и кафе

Posted 4 марта, 12:27
Published 4 марта, 12:27
Modified 4 марта, 12:30
Updated 4 марта, 12:30
Сегодня Свердловский районный суд Перми закрыл на 45 суток кафе «Шаурмичка» и кафе-бар ООО «Эльдор» по ул. Революции. Об этом сообщает журналист Properm.ru из зала суда.
Такое решение вынесла судья Анна Кивилева. Заметим, что собственником «Шаурмички» по ул. Революции, 66а является ИП Олег Кварацхелия. Руководителем же ООО «Эльдор» по ул. Революции 62 значится его отец Патико Кварацхелия.
Еще в конце 2024 года администрация Свердловского района Перми обратилась в Краевой арбитражный суд с требованием признать самовольной постройкой здание шаурмичной по ул. Революции, 66а и снести его в течение трех месяцев. Здание построено в 2002 году. Площадь объекта — 192 кв. м.
В январе суд удовлетворил требования районной администрация о принятии обеспечительных мер в виде запрета производить государственную регистрацию сделок в отношении спорного объекта.
В конце февраля в Перми приостановили деятельность кафе на ул. Данщина, 14 предприниматель Абдулазиз Мирзоев, сообщает Роспотребнадзор.