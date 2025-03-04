В центре Перми решением суда закрыли очередную шаурмичную и кафе

Еще в конце 2024 года администрация Свердловского района Перми обратилась в Краевой арбитражный суд с требованием признать самовольной постройкой здание шаурмичной по ул. Революции, 66а и снести его в течение трех месяцев. Здание построено в 2002 году. Площадь объекта — 192 кв. м.