Вышел комикс по мотивам видеоигры «Черная книга» из Перми

Posted 4 марта, 13:02
Published 4 марта, 13:02
Modified 4 марта, 13:05
Updated 4 марта, 13:05
Независимое московское издательство Alpaca выпустило комикс, созданный по мотивам пермской видеоигры «Черная книга». Первым внимание на издание обратил ИА «Текст».
Книга представляет собой приквел, рассказывающий историю деда Егора, одного из персонажей «Чёрной книги». Рассказ в графическом романе «Чёрная книга. Сказ о знаткости Егорьевой» (12+) ведётся от имени Деда Егора. Его история, поданная важными штрихами в первоисточнике, получила свое полноценное воплощение в данном издании. «Сказ о знаткости Егорьевой» ведётся от лица пожилого Деда Егора и его юной версии и повествует о том, как они впервые повстречались с нечистой силой, какая трагедия пробудила знаткость мальчика и что из этого в итоге получилось.
Сценарий комикса написал Никита Фролович, художник — Аскольд Акишин. Основную обложку создал Ильдар Алимов, художник главных артов оригинальной игры. Объем комикса, вышедшего в мягкой обложке — 56 страниц.
Купить комикс можно в магазинах «Книжки с Картинками», «Читай-город», на маркетплейсах Ozon и Wildberries.
Пермская инди-студия «Мортёшка» выпустила компьютерную игру «Черная книга» (Black Book) летом 2021 года. Она разработана в жанре RPG-приключение. Игра создана на основе мифологических рассказов из района Чердыни. Главная героиня — Василиса — молодая колдунья, которая только получила чёрные знания.
По оценке портала DTF, «Черная книга» стала одной из главных российских игр 2021 года. В январе издательство Hobby World выпустило настольную игру по одноименной видеоигре пермской студии «Мортёшка» — «Черная книга». «Настолка» является продолжение компьютерной игры и предлагает пройти еще шесть сюжетов.
Прочитать интервью с создателем мира «Чёрной книги» можно здесь.