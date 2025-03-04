Вышел комикс по мотивам видеоигры «Черная книга» из Перми

Книга представляет собой приквел, рассказывающий историю деда Егора, одного из персонажей «Чёрной книги». Рассказ в графическом романе «Чёрная книга. Сказ о знаткости Егорьевой» (12+) ведётся от имени Деда Егора. Его история, поданная важными штрихами в первоисточнике, получила свое полноценное воплощение в данном издании. «Сказ о знаткости Егорьевой» ведётся от лица пожилого Деда Егора и его юной версии и повествует о том, как они впервые повстречались с нечистой силой, какая трагедия пробудила знаткость мальчика и что из этого в итоге получилось.