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Posted 4 марта, 15:23

Published 4 марта, 15:23

Modified 4 марта, 15:25

Updated 4 марта, 15:25

В Нытвенском округе 5 марта простятся с погибшим в ходе СВО мотострелком

Завтра в Нытвенском округе простятся с погибшим в ходе СВО мотострелком

4 марта 2025, 15:23
Фото: ВКонтакте/ Администрация Нытвенского муниципального округа.

В Нытвенском округе 5 марта простятся с погибшим в ходе СВО мотострелком

Сюжет
Военная операция на Украине
Артём Пепеляев служил в звании гвардии рядового.

Во ходе СВО погиб уроженец Нытвенского округа Артём Пепеляев. Об этом сообщает администрация муниципалитета в официальном паблике.

Гвардии рядовой Артём Пепеляев служил в мотострелковом подразделении, а 6 февраля 2025 года погиб при выполнении боевой задачи, отмечают чиновники.

Прощание с военнослужащим состоится 5 марта в с. Григорьевское.

Церемония прощания начнется в 10:00 в Доме творчества (ул. Школьная, 13а). Гражданская панихида — в 11:00.

В понедельник, 3 марта, простились с бывшим директором издания «Парма-Новости» Александром Пыстоговым. Он погиб 14 апреля 2024 года.

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#Военная операция на Украине#Сво
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