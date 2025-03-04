Завтра в Нытвенском округе простятся с погибшим в ходе СВО мотострелком

Posted 4 марта, 15:23
Published 4 марта, 15:23
Modified 4 марта, 15:25
Updated 4 марта, 15:25
Во ходе СВО погиб уроженец Нытвенского округа Артём Пепеляев. Об этом сообщает администрация муниципалитета в официальном паблике.
Гвардии рядовой Артём Пепеляев служил в мотострелковом подразделении, а 6 февраля 2025 года погиб при выполнении боевой задачи, отмечают чиновники.
Прощание с военнослужащим состоится 5 марта в с. Григорьевское.
Церемония прощания начнется в 10:00 в Доме творчества (ул. Школьная, 13а). Гражданская панихида — в 11:00.
В понедельник, 3 марта, простились с бывшим директором издания «Парма-Новости» Александром Пыстоговым. Он погиб 14 апреля 2024 года.