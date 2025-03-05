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Posted 5 марта, 12:11

Published 5 марта, 12:11

Modified 5 марта, 12:13

Updated 5 марта, 12:13

Бывшего главного пристава Прикамья снова этапировали в Пермь

Бывшего главного пристава Прикамья снова этапировали в Пермь

5 марта 2025, 12:11
Фото: properm.ru.
Игорь Кожевников обжалует свой приговор в Седьмом кассационном суде.

Осужденный за взятки бывший руководитель УФССП по Пермскому краю Игорь Кожевников вновь этапирован в Пермь из СИЗО в Рязани, где он находился после вынесения ему приговора, стало известно журналисту Properm.ru. Он вновь помещен в пермское СИЗО-1, где знакомится с решением Пермского краевого суда по его апелляционной жалобе и материалами своего уголовного дела.

Кожевников в ближайшее время намерен подать кассационную жалобу, для этого он намерен прибыть в Пермский районный суд под конвоем самолично. Информацию об этом подтвердил его адвокат Николай Атаманчук.

Апелляционная жалоба на решение Пермского районного суда была рассмотрена в краевой инстанции в ноябре прошлого года. Все требования Кожевникова были отклонены, но приговор ему смягчили. Его освободили от наказания за злоупотребление полномочий — по истечению срока давности. По совокупности ему назначили 9,5 лет в колонии строгого режима. Штраф экс-приставу снизили с 15 до 14,5 млн рублей. Суд также уточнил приговор в описательной части, добавив или убрав подробности эпизодов. Суд конфисковал у Кожевникова 15,7 млн рублей.

В мае 2023 года судья Пермского районного суда Ольга Лобастова назначила Кожевникову 10 лет колонии строгого режима и штраф в 15 млн рублей. Кроме того, Кожевникова лишили классного чина советника юстиции второго класса и запретили в течение 7 лет занимать должности на госслужбе.

Уголовное дело в отношении Кожевникова, Мардановой, их подчиненных и группы бизнесменов расследовалось в СУ СКР по Пермскому краю с июня 2018 года, в июле они были задержаны. Уголовное дело возбудили по оперативным материалам УФСБ по Пермскому краю. По данным следствия, в преступную группу судебных приставов входили 15 человек, в их числе был и экс-прокурор Индустриального района Сергей Мурай. Ряд эпизодов в отношении Мурая связан с преступлениями, в которых подозревается Кожевников. Исполнителями в преступной группе были бизнесмены Дмитрий Варламов, Владимир Михеев, Евгений Семенищев, а также жители Пермского края Валерий Панченко и Дмитрий Коротких.

Телепортация невозможна. В Перми вновь осудили бывшего главного пристава
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