Долги бывшего директора ЗиДа Егора Заворохина купил его шурин

Все должники были участниками уголовных разбирательств вокруг хищений средств ЗиДа. Егор Заворохин был осужден за участие в хищении денежных средств завода в 2019 году. Исполнительного директора организации осудили на 6,5 лет за участие в хищении денежных средств завода. Общий ущерб от совершения преступления составил 142 млн рублей. В декабре Заворохин вышел на свободу.