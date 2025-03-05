Долги бывшего директора ЗиДа Егора Заворохина купил его шурин

Posted 5 марта, 03:23
Published 5 марта, 03:23
Modified 5 марта, 03:25
Updated 5 марта, 03:25
Все задолженности ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» (ЗиД), выставленные на продажу, были реализованы. Конкурсный управляющий предприятия подвел итоги торгов 3 марта.
Шестимиллионную задолженность ООО «ФормулаКрасок», бывшего замдиректора Александра Сентябова, бывшего исполнительного директора Егора Заворохина и других физлиц за 1,3 млн рублей приобрела Олеся Архипова — жена Дмитрия Пудкова, одного из фигурантов уголовного дела о нанесении ущерба при продаже имущества муниципальной автобазы Перми.
Девятимиллионный долг Сентябова, его супруги Ирины Сентябовой, а также Заворохина за 92 тыс. рублей купил шурин последнего Сергей Федорец. Он же за 3001 рублей выкупил долг бывшего исполнительного директора ЗиДа на сумму 2,9 млн рублей.
Долги экс-юриста завода Анастасии Пятуниной на 2,6 млн выкупила столичная компания «Генеральный альянс». Цена вопроса — 262 тыс. рублей.
Все должники были участниками уголовных разбирательств вокруг хищений средств ЗиДа. Егор Заворохин был осужден за участие в хищении денежных средств завода в 2019 году. Исполнительного директора организации осудили на 6,5 лет за участие в хищении денежных средств завода. Общий ущерб от совершения преступления составил 142 млн рублей. В декабре Заворохин вышел на свободу.