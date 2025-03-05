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Posted 5 марта, 03:23

Published 5 марта, 03:23

Modified 5 марта, 03:25

Updated 5 марта, 03:25

Долги бывшего директора ЗиДа Егора Заворохина купил его шурин

Долги бывшего директора ЗиДа Егора Заворохина купил его шурин

5 марта 2025, 03:23
Фото: properm.ru.
Сюжет
Зид
Реализованы все долги предриятия.

Все задолженности ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» (ЗиД), выставленные на продажу, были реализованы. Конкурсный управляющий предприятия подвел итоги торгов 3 марта.

Шестимиллионную задолженность ООО «ФормулаКрасок», бывшего замдиректора Александра Сентябова, бывшего исполнительного директора Егора Заворохина и других физлиц за 1,3 млн рублей приобрела Олеся Архипова — жена Дмитрия Пудкова, одного из фигурантов уголовного дела о нанесении ущерба при продаже имущества муниципальной автобазы Перми.

Девятимиллионный долг Сентябова, его супруги Ирины Сентябовой, а также Заворохина за 92 тыс. рублей купил шурин последнего Сергей Федорец. Он же за 3001 рублей выкупил долг бывшего исполнительного директора ЗиДа на сумму 2,9 млн рублей.

Долги экс-юриста завода Анастасии Пятуниной на 2,6 млн выкупила столичная компания «Генеральный альянс». Цена вопроса — 262 тыс. рублей.

Все должники были участниками уголовных разбирательств вокруг хищений средств ЗиДа. Егор Заворохин был осужден за участие в хищении денежных средств завода в 2019 году. Исполнительного директора организации осудили на 6,5 лет за участие в хищении денежных средств завода. Общий ущерб от совершения преступления составил 142 млн рублей. В декабре Заворохин вышел на свободу.

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#Долги#Зид#Заворохин
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