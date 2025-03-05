Генерал Оглоблин ознакомился с делом о взятках от менеджерах «Телты»

Следственные действия по делу в отношении Оглоблина были завершены в январе. Следствием установлено, что в 2016–2021 при исполнении государственного оборонного заказа Минобороны России заключены государственные контракты с ОАО Пермский телефонный завод «Телта» на поставку устройств связи на общую сумму более 1,2 млрд рублей. Контроль исполнения возлагался на Оглоблина. С 2016 по 2021 год Оглоблин получил от представителей «Телты» взятку размере 12 млн рублей за общее покровительство. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.