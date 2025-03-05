properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 марта, 04:50

Published 5 марта, 04:50

Modified 5 марта, 04:52

Updated 5 марта, 04:52

Генерал Оглоблин ознакомился с делом о взятках от менеджерах «Телты»

Генерал Оглоблин ознакомился с делом о взятках от менеджерах «Телты»

5 марта 2025, 04:50
Фото: properm.ru.
Сюжет
Возле кормушки
Следственные действия были завершены в январе.

Бывший начальник управления планирования связи Главного управления связи Вооруженных Сил РФ Александр Оглоблин ознакомился с материалами уголовного дела. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа.

Следственные действия по делу в отношении Оглоблина были завершены в январе. Следствием установлено, что в 2016–2021 при исполнении государственного оборонного заказа Минобороны России заключены государственные контракты с ОАО Пермский телефонный завод «Телта» на поставку устройств связи на общую сумму более 1,2 млрд рублей. Контроль исполнения возлагался на Оглоблина. С 2016 по 2021 год Оглоблин получил от представителей «Телты» взятку размере 12 млн рублей за общее покровительство. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Раннее СК России завершены следственные действия по уголовному делу в отношении генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере от представителей ОАО Пермский телефонный завод «Телта».

Вчера, 4 марта, прокурор попросил отправить на 9 лет в колонию бывшего военпреда «Телты» Андрея Лукина. Его обвиняют в том, что через трудоустройство на завод «подснежников» он получил от руководителей предприятия 6,8 млн рублей за покровительство при исполнении госконтрактов со структурами Минобороны РФ (ст.290 ч.6 УК РФ).

Читайте также:
Обвиняемый во взятке экс-начальник военной приемки «Телты» попросился на СВОЗавершено расследование дела о взятках топ-менеджеру «Чайковского текстиля»Приговор бывшему депутату заксобрания и его сыну хотят обжаловать все стороны
#Возле кормушки#Уголовное дело#Коррупция#Телта
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика