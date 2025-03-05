Генерал Оглоблин ознакомился с делом о взятках от менеджерах «Телты»

Posted 5 марта, 04:50
Published 5 марта, 04:50
Modified 5 марта, 04:52
Updated 5 марта, 04:52
Бывший начальник управления планирования связи Главного управления связи Вооруженных Сил РФ Александр Оглоблин ознакомился с материалами уголовного дела. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа.
Следственные действия по делу в отношении Оглоблина были завершены в январе. Следствием установлено, что в 2016–2021 при исполнении государственного оборонного заказа Минобороны России заключены государственные контракты с ОАО Пермский телефонный завод «Телта» на поставку устройств связи на общую сумму более 1,2 млрд рублей. Контроль исполнения возлагался на Оглоблина. С 2016 по 2021 год Оглоблин получил от представителей «Телты» взятку размере 12 млн рублей за общее покровительство. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
Раннее СК России завершены следственные действия по уголовному делу в отношении генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере от представителей ОАО Пермский телефонный завод «Телта».
Вчера, 4 марта, прокурор попросил отправить на 9 лет в колонию бывшего военпреда «Телты» Андрея Лукина. Его обвиняют в том, что через трудоустройство на завод «подснежников» он получил от руководителей предприятия 6,8 млн рублей за покровительство при исполнении госконтрактов со структурами Минобороны РФ (ст.290 ч.6 УК РФ).