Главой Осинского округа стал Игорь Морозов

Posted 5 марта, 11:52
Published 5 марта, 11:52
Modified 5 марта, 11:54
Updated 5 марта, 11:54
Осинский округ возглавил Игорь Морозов, сообщает телеграмм-канал «На местах». Депутаты местной Думы поддержали кандидатуру начальника краевой инспекции государственного технического надзора. К исполнению обязанностей он приступит с 6 марта.
Напомним, на кресло руководителя также претендовал заместитель главы Чайковского округа Виталий Астафьев. Прежний глава Осинского округа Алексей Григорьев на выборы не заявился.