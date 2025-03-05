properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 марта, 11:52

Published 5 марта, 11:52

Modified 5 марта, 11:54

Updated 5 марта, 11:54

Главой Осинского округа стал Игорь Морозов

Главой Осинского округа стал Игорь Морозов

5 марта 2025, 11:52
Фото: 1MI.
Сюжет
Выборы
Окружным главой стал начальник региональный чиновник

Осинский округ возглавил Игорь Морозов, сообщает телеграмм-канал «На местах». Депутаты местной Думы поддержали кандидатуру начальника краевой инспекции государственного технического надзора. К исполнению обязанностей он приступит с 6 марта.

Напомним, на кресло руководителя также претендовал заместитель главы Чайковского округа Виталий Астафьев. Прежний глава Осинского округа Алексей Григорьев на выборы не заявился.

Читайте также:
В Пермском крае могут появиться галстуки с коми-пермяцким орнаментомВ 2025 году в Прикамье откроют несколько новых школДиректор фонда капремонта Пермского края добровольно ушел с поста
Читайте также:
В еще одном спальном микрорайоне Перми может появиться спортивная площадкаВ мэрии официально сменился глава департамента дорог и благоустройстваЗавершено расследование дела высокопоставленного пермского экс-депутата
#Политика#Выборы#Оса#Власть
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика