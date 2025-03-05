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Posted 5 марта, 13:31

Published 5 марта, 13:31

Modified 5 марта, 13:35

Updated 5 марта, 13:35

Кунгурский мясокомбинат оштрафован за нарушения при производстве колбас и сосисок

Кунгурский мясокомбинат оштрафован за нарушения при производстве колбас и сосисок

5 марта 2025, 13:31
Фото: 1MI.
Россельхознадзор выявил несоблюдение санитарных норм и фальсификацию документов на продукцию.

В январе–феврале 2025 года Россельхознадзор провел внеплановую проверку ООО «Мясокомбинат „Кунгурский“. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ведомства.

В ходе проверки выявлены нарушения: мясная продукция хранилась в открытых контейнерах рядом с биоотходами, а мясо не было защищено от конденсата.

Также обнаружены несоответствия в документах: в составе сосисок «Аппетитные» указаны ингредиенты, которые не использовались, а в колбасе «Докторская» отсутствовала указанная тушка цыпленка. Это нарушает требования ветеринарных правил и технического регламента.

4 марта мясокомбинат привлечен к административной ответственности и оштрафован по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ.

После двух вспышек заболеваемости сальмонеллезом в январе–феврале 2025 года в Пермском крае в двух предприятиях общественного питания прокуратура организовала проверки в отрасли.

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#Экономика#Россельхознадзор#Проверка#Мясокомбинат#Кунгурский мясокомбинат
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