Кунгурский мясокомбинат оштрафован за нарушения при производстве колбас и сосисок

Posted 5 марта, 13:31
Published 5 марта, 13:31
Modified 5 марта, 13:35
Updated 5 марта, 13:35
В январе–феврале 2025 года Россельхознадзор провел внеплановую проверку ООО «Мясокомбинат „Кунгурский“. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ведомства.
В ходе проверки выявлены нарушения: мясная продукция хранилась в открытых контейнерах рядом с биоотходами, а мясо не было защищено от конденсата.
Также обнаружены несоответствия в документах: в составе сосисок «Аппетитные» указаны ингредиенты, которые не использовались, а в колбасе «Докторская» отсутствовала указанная тушка цыпленка. Это нарушает требования ветеринарных правил и технического регламента.
4 марта мясокомбинат привлечен к административной ответственности и оштрафован по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ.
После двух вспышек заболеваемости сальмонеллезом в январе–феврале 2025 года в Пермском крае в двух предприятиях общественного питания прокуратура организовала проверки в отрасли.