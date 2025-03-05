Кунгурский мясокомбинат оштрафован за нарушения при производстве колбас и сосисок

Также обнаружены несоответствия в документах: в составе сосисок «Аппетитные» указаны ингредиенты, которые не использовались, а в колбасе «Докторская» отсутствовала указанная тушка цыпленка. Это нарушает требования ветеринарных правил и технического регламента.