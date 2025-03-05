«Молот» проиграл «Омским крыльям» в последней домашней игре сезона

Posted 5 марта, 04:37
Published 5 марта, 04:37
Modified 5 марта, 04:39
Updated 5 марта, 04:39
Во вторник, 4 марта, хоккейный клуб «Молот» завершил домашние игры регулярного чемпионата ВХЛ поражением от «Омских крыльев» со счетом 2:6 (0:1, 1:2, 1:3).
У пермяков шайбы забросили Павел Щербаков и Максим Кицын.
Несмотря на замену вратаря и шесть минут игры в большинстве в третьем периоде, пермская команда не смогла переломить ход матча. «Омские крылья», занимающие 28-е место в таблице, одержали уверенную победу. «Молот» занимает сейчас девятую строчку турнирной таблицы.
До конца чемпионата «Молоту» предстоит провести четыре выездные игры. Ближайший матч «молотобойцы» проведут в гостях против «Юнисон-Москва» 12 марта. Начало встречи в 19:30 по Перми.
В воскресенье, 2 марта, на льду УДС «Молот» состоялся матч между «Молотом» и курганским «Зауральем». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.