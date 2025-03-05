«Молот» проиграл «Омским крыльям» в последней домашней игре сезона

Несмотря на замену вратаря и шесть минут игры в большинстве в третьем периоде, пермская команда не смогла переломить ход матча. «Омские крылья», занимающие 28-е место в таблице, одержали уверенную победу. «Молот» занимает сейчас девятую строчку турнирной таблицы.