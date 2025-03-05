Начальника военной приемки «Телты» осудили за взятки от топ-менеджеров

Posted 5 марта, 02:52
Published 5 марта, 02:52
Modified 5 марта, 05:39
Updated 5 марта, 05:39
Судья Пермского гарнизонного военногосуда Никита Трифонов приговорил бывшего военного представителя телефонного завода «Телта» Андрея Лукина к 8,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 13,76 млн рублей, передает журналист Properm.ru из зала суда.
Также Лукина лишили звания «подполковник запаса» и запретили занимать руководящие должности на 7 лет. По решению суда он должен возместить государству 6,88 млн рублей полученной суммы взятки.
Вчера в прениях сторон прокурор Александр Сладков попросил назначить Лукину 9 лет колонии строгого режима и штрафу в 34,409 млн рублей, квалифицировать преступление как взятку (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и лишить звания подполковник запаса.
Адвокаты и сам осужденный в последнем слове просили переквалифицировать состав преступления в мошенничество. Они утверждали, что у начальника приемки не было возможности повлиять на приемку поставляемых по госконтрактам телефонных аппаратов.
Андрей Лукин в последнем слове заявил, что контроль качества продукции — главная задача военной приемки. «Изготовленная и принятая при моем участии продукция безотказно функционирует на сетях связи силовых структур и во всех ведомствах Российской федерации, в том числе высших должностных лиц», — заявил Лукин.
В Пермском гарнизонном военном суде рассматривалось дело о взятках при исполнении гособоронзаказа на Пермском телефонном заводе «Телта». Бывший начальник военной приемки и подполковник в запасе ФСО Андрей Лукин обвиняется в получении 6,8 млн рублей за покровительство при исполнении госконтрактов со структурами Минобороны РФ (ст.290 ч.6 УК РФ). Свою вину во взятке бывший сотрудник спецслужбы отрицает, заявляя, что деньги из бюджета «Телты» получал только для личного обогащения, никакого влияния на приемку продукции он не оказывал.