Начальника военной приемки «Телты» осудили за взятки от топ-менеджеров

В Пермском гарнизонном военном суде рассматривалось дело о взятках при исполнении гособоронзаказа на Пермском телефонном заводе «Телта». Бывший начальник военной приемки и подполковник в запасе ФСО Андрей Лукин обвиняется в получении 6,8 млн рублей за покровительство при исполнении госконтрактов со структурами Минобороны РФ (ст.290 ч.6 УК РФ). Свою вину во взятке бывший сотрудник спецслужбы отрицает, заявляя, что деньги из бюджета «Телты» получал только для личного обогащения, никакого влияния на приемку продукции он не оказывал.