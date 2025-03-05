Пермь оказалась в лидерах среди миллионников по числу цветочных магазинов

Posted 5 марта, 08:32
Published 5 марта, 08:32
Modified 5 марта, 09:22
Updated 5 марта, 09:22
Накануне Международного женского дня аналитики Яндекс Карт выяснили, где в России больше всего магазинов цветов. На карте Перми отмечены 402 торговые точки в этой категории, что на 8% больше, чем в прошлом году. Так, Пермь попала на пятое место рейтинга цветочных павильонов и отделов по всей стране из расчета на 10 тыс. человек.
Тройку лидеров списка заняли Краснодар, Омск и Казань. Меньше всего таких магазинов среди мегаполисов в Ростове-на-Дону и Волгограде.
Причем, именно в Перми больше всего торговых точек сосредоточено в районе Комсомольского проспекта. Кроме того, интерес пермских пользователей сервиса к цветочным магазинам растет три раза в год: 8 марта, в День святого Валентина и День Матери. По данным Яндекс Карт, в 2024 году топ дат выглядел так: в Международный женский день отмечено более 10 тыс. запросов, а 14 февраля — более 5,5 тыс. запросов. Реже всего жители Перми ходят за букетами в январе.