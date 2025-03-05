properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 марта, 08:32

Published 5 марта, 08:32

Modified 5 марта, 09:22

Updated 5 марта, 09:22

Пермь оказалась в лидерах среди миллионников по числу цветочных магазинов

Пермь оказалась в лидерах среди миллионников по числу цветочных магазинов

5 марта 2025, 08:32
Фото: 1MI.
Сюжет
Рейтинг
И за год их стало больше.

Накануне Международного женского дня аналитики Яндекс Карт выяснили, где в России больше всего магазинов цветов. На карте Перми отмечены 402 торговые точки в этой категории, что на 8% больше, чем в прошлом году. Так, Пермь попала на пятое место рейтинга цветочных павильонов и отделов по всей стране из расчета на 10 тыс. человек.

Тройку лидеров списка заняли Краснодар, Омск и Казань. Меньше всего таких магазинов среди мегаполисов в Ростове-на-Дону и Волгограде.

Причем, именно в Перми больше всего торговых точек сосредоточено в районе Комсомольского проспекта. Кроме того, интерес пермских пользователей сервиса к цветочным магазинам растет три раза в год: 8 марта, в День святого Валентина и День Матери. По данным Яндекс Карт, в 2024 году топ дат выглядел так: в Международный женский день отмечено более 10 тыс. запросов, а 14 февраля — более 5,5 тыс. запросов. Реже всего жители Перми ходят за букетами в январе.

Читайте также:
У крупнейшего в Пермского крае завода-производителя посуды сменилось руководствоЗа день до весны в Перми распустились цветы. Рассказываем, какиеИзвестен главный кандидат на пост главы фонда креативных индустрий Пермского края
#Бизнес#Рейтинг#Цветы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика