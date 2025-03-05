Пермь оказалась в лидерах среди миллионников по числу цветочных магазинов

Причем, именно в Перми больше всего торговых точек сосредоточено в районе Комсомольского проспекта. Кроме того, интерес пермских пользователей сервиса к цветочным магазинам растет три раза в год: 8 марта, в День святого Валентина и День Матери. По данным Яндекс Карт, в 2024 году топ дат выглядел так: в Международный женский день отмечено более 10 тыс. запросов, а 14 февраля — более 5,5 тыс. запросов. Реже всего жители Перми ходят за букетами в январе.