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Posted 5 марта, 10:51

Published 5 марта, 10:51

Modified 5 марта, 11:04

Updated 5 марта, 11:04

Пермский пивной магазин нарушил закон о рекламе

Пермский пивной магазин нарушил закон о рекламе

5 марта 2025, 10:51
Сюжет
Уфас
УФАС выдвинуло претензии к заведению «Хмель и солод».

Пермские антимонопольщики обвинили владельца магазина «Хмель и солод» на ул. Белинского, 31 в незаконной рекламе алкоголя, сообщает пресс-служба ведомства.

Как утверждают в управлении, информация о спиртных напитках на входе в заведение была обращена наружу. Таким образом, реклама привлекала внимание покупателей к данной продукции. Следовательно, ее могли видеть несовершеннолетние. Кроме того, не былопредупреждения о вреде чрезмерного употребления алкоголя.

УФАС признало рекламу в магазине «Хмель и солод» незаконной. Предпринимателю грозит административное наказание.

По данным 2gis, точка принадлежит ИП Аскарова Альфия Радиковна. Как уточнили корреспонденты Properm.ru, бизнес, связанный с подачей и розничной торговлей напитками, продуктами и табаком, зарегистрирован в 2022 году.

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#Уфас#Алкоголь#Пиво
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