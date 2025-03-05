Пермский пивной магазин нарушил закон о рекламе

Posted 5 марта, 10:51
Published 5 марта, 10:51
Modified 5 марта, 11:04
Updated 5 марта, 11:04
Пермские антимонопольщики обвинили владельца магазина «Хмель и солод» на ул. Белинского, 31 в незаконной рекламе алкоголя, сообщает пресс-служба ведомства.
Как утверждают в управлении, информация о спиртных напитках на входе в заведение была обращена наружу. Таким образом, реклама привлекала внимание покупателей к данной продукции. Следовательно, ее могли видеть несовершеннолетние. Кроме того, не былопредупреждения о вреде чрезмерного употребления алкоголя.
УФАС признало рекламу в магазине «Хмель и солод» незаконной. Предпринимателю грозит административное наказание.
По данным 2gis, точка принадлежит ИП Аскарова Альфия Радиковна. Как уточнили корреспонденты Properm.ru, бизнес, связанный с подачей и розничной торговлей напитками, продуктами и табаком, зарегистрирован в 2022 году.