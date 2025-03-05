Пермский пивной магазин нарушил закон о рекламе

Как утверждают в управлении, информация о спиртных напитках на входе в заведение была обращена наружу. Таким образом, реклама привлекала внимание покупателей к данной продукции. Следовательно, ее могли видеть несовершеннолетние. Кроме того, не былопредупреждения о вреде чрезмерного употребления алкоголя.