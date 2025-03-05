Пермяк осужден за браконьерство и выплатил 240 тыс. рублей за убийство лося

Браконьер отрицал вину, утверждая, что в день преступления был на работе, и предоставил неисправный карабин без остова затвора, выстрел без которого не возможен. Однако следствие установило, что на работу вышел его коллега, а экспертиза подтвердила, что лось был убит из его ружья.