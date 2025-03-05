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Posted 5 марта, 05:35

Published 5 марта, 05:35

Modified 5 марта, 05:37

Updated 5 марта, 05:37

Приставы вынудили барконьера заплатить 240 тыс. рублей за убийство лося

Пермяк осужден за браконьерство и выплатил 240 тыс. рублей за убийство лося

5 марта 2025, 05:35
Фото: 1MI.

Приставы вынудили барконьера заплатить 240 тыс. рублей за убийство лося

Сюжет
Приставы
Мужчина пытался скрыть преступление, но баллистическая экспертиза подтвердила его вину.

41-летний пермяк был осужден за незаконную охоту на лося в Нытвенском округе. Охотовед стал свидетелем преступления и сообщил в полицию, пишет пресс-служба ГУФССП по Пермскому краю.

На месте обнаружили тушу животного с пулевыми ранениями, а также следы обуви и транспортного средства.

Браконьер отрицал вину, утверждая, что в день преступления был на работе, и предоставил неисправный карабин без остова затвора, выстрел без которого не возможен. Однако следствие установило, что на работу вышел его коллега, а экспертиза подтвердила, что лось был убит из его ружья.

Суд обязал мужчину выплатить 240 тыс. рублей ущерба природе. Судебные приставы взыскали долг через арест счетов и удержание зарплаты.

В феврале суд в Пермском крае признал виновными в браконьерстве трёх мужчин, которые незаконно охотились на лосей.

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#Происшествия#Приставы#Пермь#Браконьерство#Браконьер
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