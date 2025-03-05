Пермяка, топившего и избивавшего своего девятилетнего пасынка, отправили в СИЗО

Posted 5 марта, 08:13
Published 5 марта, 08:13
Modified 5 марта, 08:15
Updated 5 марта, 08:15
Обвиняемого в жестоком обращении с девятилетним ребенком сегодня взяли под стражу на два месяца, сообщает следственный комитет.
Напомним, 3 марта мужчина был задержан, силовики возбудили уголовное дело п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ. Сотрудники ведомства установили, что в течение года 30-тилетний пермяк физически и морально мучил девятилетнего сына своей сожительницы.
Расследование дела лично контролирует руководитель регионального следственного управления Денис Головкин. Подсудимый будет находиться под стражей до 2 мая.
Шокирующий ролик, в котором отчим бьет пасынка, в выходные распространился в соцсетях. На кадрах видно, как мальчик пытался убежать от разъяренного мужчины, его спас сосед.