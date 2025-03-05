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Posted 5 марта, 08:13

Published 5 марта, 08:13

Modified 5 марта, 08:15

Updated 5 марта, 08:15

Пермяка, топившего и избивавшего своего девятилетнего пасынка, отправили в СИЗО

Пермяка, топившего и избивавшего своего девятилетнего пасынка, отправили в СИЗО

5 марта 2025, 08:13
Фото: Изображение Midjourney.
Мужчина пробудет там два месяца.

Обвиняемого в жестоком обращении с девятилетним ребенком сегодня взяли под стражу на два месяца, сообщает следственный комитет.

Напомним, 3 марта мужчина был задержан, силовики возбудили уголовное дело п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ. Сотрудники ведомства установили, что в течение года 30-тилетний пермяк физически и морально мучил девятилетнего сына своей сожительницы.

Расследование дела лично контролирует руководитель регионального следственного управления Денис Головкин. Подсудимый будет находиться под стражей до 2 мая.

Шокирующий ролик, в котором отчим бьет пасынка, в выходные распространился в соцсетях. На кадрах видно, как мальчик пытался убежать от разъяренного мужчины, его спас сосед.

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#Суд#Преступление#Насилие
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