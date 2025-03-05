По делу уехавшего в Германию депутата из Перми хотят узнать о его бизнесе за границей

Posted 5 марта, 11:07
Published 5 марта, 11:07
Modified 5 марта, 11:09
Updated 5 марта, 11:09
Суд вновь не смог разрешить вопрос о порядке реализации имущества эмигрировавшего в Германию пермского экс-депутата Сергея Захарова. Заседание по этому вопросу было в очередной раз отложено — до 1 апреля. К участию в деле приглашена супруга бывшего народного избранника Сара Захарова (урожденная Güttler) из Ессена.
Сейчас финуправляющим Захарову для проведения торгов определен Илья Папилин. Он запросил у суда истребовать у Захарова и его супруги новый пакет документов, а именно направить в адрес компетентных органов Федеративной Республики Германии (Министерство юстиции земель) судебное поручение об оказании правовой помощи, составленное в соответствии с положениями Конвенции о получении за границей доказательств по гражданским или торговым делам (Гаага, 18.03.1970), поручить компетентным органам Федеративной Республики Германия (Министерство юстиции земель) предоставить информацию о Сергее и Саре Захаровых.
В поручении он просит направить запросы о предоставлении сведений обо всех объектах недвижимого имущества с предоставлением подтверждающих документов, а также сведения обо всех сделках с недвижимым имуществом за период с 2020 года по текущую дату в отношении Захаровых. Также он хочет получить сведения и документы о наличии на праве собственности имущества (движимого имущества, прав, акций, ценных бумаг) на территории соответствующей юрисдикции.
Также Папилин просит суд выяснить, являются ли супруги Захаровы учредителями, акционерами, членами правления или наблюдательного совета, бенефициарами в компаниях/фондах, зарегистрированных в Германии. Кроме этого финуправляющий хочет затребовать сведения о наличии них открытых и закрытых счетов в банках, сведений об остатках денежных средств и об уплате налогов в Германии с 2016 года по текущий момент.
Иски об истребовании документов о жизни семьи Захаровых в Ессене пока оставлены судом без движения.
Вопрос об организации торгов совет кредиторов не может разрешить с сентября прошлого года. Тогда было разработано положение о порядке, об условиях и о сроках реализации имущества Захарова. Однако после этого возник спор между его финуправляющим Константином Доброскокиным и основным кредитором Александрой Поскребышевой.
Во-первых, выяснилось, что Захаров разделил имеющееся у него имущество в Перми с супругой. Во-вторых, за Захаровым ранее числился гаражный бокс в Разгуляе. Для разъяснения этого вопроса суду по ходатайству Плскребышевой понадобилось запросить в Ленинском районном суде материалы двух дел: спора между Захаровым, УКС Пермского края, его экс-руководителем Дмитрием Левинским, Минстроительства, ООО «МонтажСтрой-Урал» и бизнесменом Сергеем Жигуновым и уголовного дела о незаконном сносе гаражей в отношении Левинского и Жигунова. От гражданского иска впоследствии Захаров отказался.
В результате у экс-депутата осталось по половине доли от следующих объектов недвижимости в Перми: гаражного бокса в районе Ипподрома и земельного участка, площадью 1556 кв. м в Двуреченском поселении. По мнению кредитора Поскребышевой именно это имущество и подлежит продаже с торгов.