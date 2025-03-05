По делу уехавшего в Германию депутата из Перми хотят узнать о его бизнесе за границей

Во-первых, выяснилось, что Захаров разделил имеющееся у него имущество в Перми с супругой. Во-вторых, за Захаровым ранее числился гаражный бокс в Разгуляе. Для разъяснения этого вопроса суду по ходатайству Плскребышевой понадобилось запросить в Ленинском районном суде материалы двух дел: спора между Захаровым, УКС Пермского края, его экс-руководителем Дмитрием Левинским, Минстроительства, ООО «МонтажСтрой-Урал» и бизнесменом Сергеем Жигуновым и уголовного дела о незаконном сносе гаражей в отношении Левинского и Жигунова. От гражданского иска впоследствии Захаров отказался.