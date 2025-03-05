Почта России в 2024 году модернизировала более 750 сельских отделений

По словам генерального директора Почты России Михаила Волкова, обновление почтовых отделений — это не только улучшение инфраструктуры, но и шанс для жителей глубинки получать услуги высокого качества, сравнимые с городскими стандартами. Почта России играет важную социальную роль, связывая людей и обеспечивая доступ к информации и необходимым сервисам. Компания осознает, что для многих сельских жителей почтовое отделение является своеобразным окном в мир современных технологий и возможностей.