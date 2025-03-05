Почта России в 2024 году модернизировала более 750 сельских отделений

Posted 5 марта, 14:37
Published 5 марта, 14:37
Modified 5 марта, 14:37
Updated 5 марта, 14:37
Ключевая задача программы — последовательные обновление и модернизация отделений Почты России в селах и труднодоступных районах к 2030 году. Деятельность ведется по двум направлениям: улучшение условий труда сотрудников и расширение спектра оказываемых услуг для местного населения, пишут «Новые Известия».
В процессе модернизации были обновлены внутренние помещения и фасады зданий, заменены отопительные системы, смонтированы камеры наблюдения, системы пожарной безопасности, а также системы климат-контроля и кондиционеры. В случаях, когда помещения находились в аварийном состоянии и восстановление было нецелесообразно, строились новые здания с использованием современных материалов.
По словам генерального директора Почты России Михаила Волкова, обновление почтовых отделений — это не только улучшение инфраструктуры, но и шанс для жителей глубинки получать услуги высокого качества, сравнимые с городскими стандартами. Почта России играет важную социальную роль, связывая людей и обеспечивая доступ к информации и необходимым сервисам. Компания осознает, что для многих сельских жителей почтовое отделение является своеобразным окном в мир современных технологий и возможностей.
Модернизированные отделения предлагают жителям села расширенный спектр полезных услуг. В них созданы уголки здоровья, где можно бесплатно воспользоваться медицинскими приборами, например для измерения давления или температуры. В ряде отделений установлены компьютеры, предоставляющие доступ к важным ресурсам, таким как портал государственных услуг, сайт Социального фонда России и сайты по поиску работы.