Посетительница бассейна в Березниках отсудила компенсацию за травму

Затем пловчиха обратилась в Березниковский суд. Ведомство взыскало в пользу истицы компенсацию морального вреда в размере 4 тыс. рублей. После этого в суд поступило еще одно заявление, уже от Роспотребнадзора, о взыскании с «Кристалла» в пользу посетительницы штрафа в половину суммы, присужденной судом. В 2025 году это требование удовлетворено.