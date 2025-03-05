Посетительница бассейна в Березниках отсудила компенсацию за травму

Posted 5 марта, 12:54
Published 5 марта, 12:54
Modified 5 марта, 12:56
Updated 5 марта, 12:56
В 2024 году в Северный отдел краевого Роспотребнадзора с жалобой обратилась жительница Березников, сообщает пресс-служба ведомства. Во время занятия в школе плавания «Кристалл» спортсменка поранила руку о проволоку, торчащую из металлического троса, разделяющего дорожки для пловцов.
Затем пловчиха обратилась в Березниковский суд. Ведомство взыскало в пользу истицы компенсацию морального вреда в размере 4 тыс. рублей. После этого в суд поступило еще одно заявление, уже от Роспотребнадзора, о взыскании с «Кристалла» в пользу посетительницы штрафа в половину суммы, присужденной судом. В 2025 году это требование удовлетворено.
Как сообщает сайт школы, «Кристалл» — самый крупный бассейн Верхнекамья. Он был построен в 1977 году. В секциях занимаются около 1 тыс. детей. На странице спортобъекта ВК сообщается, что недавно здесь завершилась масштабная реконструкция. Полностью обновлена чаша для плавания, и теперь 50-метровый бассейн может принимать соревнования федерального уровня. Кроме того, уложена новая плитка, вода проходит обеззараживание, смонтирована система подогрева пола.