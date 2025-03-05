После публикации Properm.ru прокуратура начала проверку кунгурской администрации

Posted 5 марта, 07:21
Published 5 марта, 07:21
Modified 5 марта, 10:17
Updated 5 марта, 10:17
Кунгурская городская прокуратура начала проверку информации об отсутствии воды в деревне Осташата. Как сообщается в телеграм-канале краевого ведомства, орган проверит полноту действий администрации округа, принятых для организации водоснабжения. В частности, оценит график подвоза воды и его тарифы.
Напоминаем, ранее Properm.ru рассказывали о деревне, в которой несколько дней жители живут без воды. Единственный источник воды, озеро, обмелело и промерзло, а в бюджете на водопровод нет средств.