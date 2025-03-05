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Posted 5 марта, 07:21

Published 5 марта, 07:21

Modified 5 марта, 10:17

Updated 5 марта, 10:17

После публикации Properm.ru прокуратура начала проверку кунгурской администрации

После публикации Properm.ru прокуратура начала проверку кунгурской администрации

5 марта 2025, 07:21
Фото: Личные архивы жителей деревни.

После публикации Properm.ru прокуратура начала проверку кунгурской администрации

Сюжет
Кунгур
Орган интересует информация об отсутствии водоснабжения в местной деревне.

Кунгурская городская прокуратура начала проверку информации об отсутствии воды в деревне Осташата. Как сообщается в телеграм-канале краевого ведомства, орган проверит полноту действий администрации округа, принятых для организации водоснабжения. В частности, оценит график подвоза воды и его тарифы.

Напоминаем, ранее Properm.ru рассказывали о деревне, в которой несколько дней жители живут без воды. Единственный источник воды, озеро, обмелело и промерзло, а в бюджете на водопровод нет средств.

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#Происшествия#Общество#Жкх#Прокуратура#Кунгур#Вода#Водопровод
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