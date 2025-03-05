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Posted 5 марта, 06:29

Published 5 марта, 06:29

Modified 5 марта, 06:31

Updated 5 марта, 06:31

Приставы закрыли четыре опасных кафе в Чусовом и одно в Перми

5 марта 2025, 06:29
В работе точек общепита нашли грубые нарушения.

Судебные приставы опечатали 5 точек общепита в Прикамье, сообщает пресс-служба ведомства. Из них четыре заведения в Чусовом: «Караван», «Шаурма» и две «Чебуречные». В этих точках сотрудники Роспотребнадзора нашли грубые нарушения санитарных требований: не было воды, туалетов, необходимых документов, медкнижек у работников и т. д.

Так как это создавало угрозу жизни и здоровью людей, суд приостановил работу предпринимателей. В итоге «Караван» опечатали на полмесяца, «Чебуречную» на ул. Ленина, 24 — на 20 суток, «Шаурму» — на 30. Дольше всех — 90 суток — не будет работать «Чебуречная» на ул. Трактовой, 1 А.

Кроме того, в Перми на Комсомольском проспекте, 60 приставы Свердловского района опечатали «Хлебницу». Поводом для этого также послужили нарушения в деятельности пекарни. Как сообщалось ранее, суд запретил владельцу ООО «Витрина» оказывать услуги в этой точке питания в течение 30 суток.

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#Общепит#Кафе#Продукты
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