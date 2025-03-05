Приставы закрыли четыре опасных кафе в Чусовом и одно в Перми

Судебные приставы опечатали 5 точек общепита в Прикамье, сообщает пресс-служба ведомства. Из них четыре заведения в Чусовом: «Караван», «Шаурма» и две «Чебуречные». В этих точках сотрудники Роспотребнадзора нашли грубые нарушения санитарных требований: не было воды, туалетов, необходимых документов, медкнижек у работников и т. д.