Прокатчикам электросамокатов снова отказали в иске против пермских властей

Год назад эти фирмы перестали работать в Перми. Причина тому — новые правила парковки электросамокатов в центре города. Власти разрешили ставить средства индивидуальной мобильности (СИМ) только в специально отведенных для этого местах. Новые ограничения прокатчиков не утроили и они решили оспорить их в суде. Причем, кикшеринг поддержала прокуратура, направив в городскую думу протест на правила благоустройства.