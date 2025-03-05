Прокатчикам электросамокатов снова отказали в иске против пермских властей

Posted 5 марта, 05:11
Published 5 марта, 05:11
Modified 5 марта, 05:13
Updated 5 марта, 05:13
Апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде поддержал решение Пермского краевого суда, отказавшего в иске кикшеринговых сервисов Whoosh и «ЮрентБайк.ру» к Пермской городской думе, пишет газета «Звезда».
Год назад эти фирмы перестали работать в Перми. Причина тому — новые правила парковки электросамокатов в центре города. Власти разрешили ставить средства индивидуальной мобильности (СИМ) только в специально отведенных для этого местах. Новые ограничения прокатчиков не утроили и они решили оспорить их в суде. Причем, кикшеринг поддержала прокуратура, направив в городскую думу протест на правила благоустройства.
Затем краевой суд отказал в иске предпринимателей, и прокуратура вновь не согласилась с ним. В итоге дело самокатчиков дошло Апелляционного суда.