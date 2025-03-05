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Posted 5 марта, 05:11

Published 5 марта, 05:11

Modified 5 марта, 05:13

Updated 5 марта, 05:13

Прокатчикам электросамокатов снова отказали в иске против пермских властей

Прокатчикам электросамокатов снова отказали в иске против пермских властей

5 марта 2025, 05:11
Фото: properm.ru.
Прокатчики до сих пор судятся с городскими властями.

Апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде поддержал решение Пермского краевого суда, отказавшего в иске кикшеринговых сервисов Whoosh и «ЮрентБайк.ру» к Пермской городской думе, пишет газета «Звезда».

Год назад эти фирмы перестали работать в Перми. Причина тому — новые правила парковки электросамокатов в центре города. Власти разрешили ставить средства индивидуальной мобильности (СИМ) только в специально отведенных для этого местах. Новые ограничения прокатчиков не утроили и они решили оспорить их в суде. Причем, кикшеринг поддержала прокуратура, направив в городскую думу протест на правила благоустройства.

Затем краевой суд отказал в иске предпринимателей, и прокуратура вновь не согласилась с ним. В итоге дело самокатчиков дошло Апелляционного суда.

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#Суд#Власти#Самокаты
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