Сегодня стартует серия домашних матчей «Пармы»

Posted 5 марта, 07:40
Published 5 марта, 07:40
Modified 5 марта, 07:43
Updated 5 марта, 07:43
Баскетбольный клуб «Парма» сегодня, 5 марта, начинает серию мартовских игр. Наши игроки на родном паркете УДС «Молот» принимают «Автодор» из Саратова. Следующий матч пройдет 11 марта с «Астаной» и 19 марта — с «МБА-МАИ».
Кроме того болельщики смогут попасть на автограф-сессию с Александром Захаровым. Пообщаться с игроком можно после игры в фан-шопе в главном фойе ледового дворца. Издание «Чемпионат» внесло форварда в топ-5 российских баскетболистов Единой лиги на старте сезона.
Сейчас «Парма» на восьмом месте в Единой лиге ВТБ.