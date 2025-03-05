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Posted 5 марта, 07:40

Published 5 марта, 07:40

Modified 5 марта, 07:43

Updated 5 марта, 07:43

Сегодня стартует серия домашних матчей «Пармы»

Сегодня стартует серия домашних матчей «Пармы»

5 марта 2025, 07:40
Сюжет
Парма
Первый поединок в УДС «Молот» состоится сегодня в 19:00.

Баскетбольный клуб «Парма» сегодня, 5 марта, начинает серию мартовских игр. Наши игроки на родном паркете УДС «Молот» принимают «Автодор» из Саратова. Следующий матч пройдет 11 марта с «Астаной» и 19 марта — с «МБА-МАИ».

Кроме того болельщики смогут попасть на автограф-сессию с Александром Захаровым. Пообщаться с игроком можно после игры в фан-шопе в главном фойе ледового дворца. Издание «Чемпионат» внесло форварда в топ-5 российских баскетболистов Единой лиги на старте сезона.

Сейчас «Парма» на восьмом месте в Единой лиге ВТБ.

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#Спорт#Парма#Баскетбол
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