Сегодня стартует серия домашних матчей «Пармы»

Кроме того болельщики смогут попасть на автограф-сессию с Александром Захаровым. Пообщаться с игроком можно после игры в фан-шопе в главном фойе ледового дворца. Издание «Чемпионат» внесло форварда в топ-5 российских баскетболистов Единой лиги на старте сезона.