Стоимость суток отдыха в санаториях Прикамья в январе стала четвёртой в России

Posted 5 марта, 15:37
Published 5 марта, 15:37
Modified 5 марта, 15:39
Updated 5 марта, 15:39
В санаториях Пермского края отдохнули 10,8 тысячи человек в январе 2025 года. Это третий показатель в Приволжском ФО, по данным портала Санатории-России.
Санатории Пермского края показали отрицательную динамику: доход составил 298,7 миллиона рублей, а количество отдыхающих — 10 840 человек, что соответствует снижению на 7%. Это может быть связано с проблемами в привлечении туристов или недостаточной рекламой, отмечают аналитики.
Средняя стоимость суток отдыха в санаториях Пермского края составила 5,3 тыс. рублей, что является четвёртым показателем в стране.
В январе суммарный доход здравниц России составил почти 13 млрд рублей, что на 22% больше по сравнению с январем 2024 года. Количество гостей санаториев страны увеличилось на 6,5% и превысило 445 тысяч человек.
Осенью Пермский край оказался шестым в России по востребованности среди любителей санаторного отдыха.