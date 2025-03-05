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Posted 5 марта, 15:37

Published 5 марта, 15:37

Modified 5 марта, 15:39

Updated 5 марта, 15:39

За сутки отдыха в санаториях Прикамья в январе нужно было заплатить 5,3 тыс. руб

Стоимость суток отдыха в санаториях Прикамья в январе стала четвёртой в России

5 марта 2025, 15:37
Фото: 1MI.

За сутки отдыха в санаториях Прикамья в январе нужно было заплатить 5,3 тыс. руб

Сюжет
Туризм
Санатории Пермского края приняли 11 тысяч отдыхающих в прошедшем январе

В санаториях Пермского края отдохнули 10,8 тысячи человек в январе 2025 года. Это третий показатель в Приволжском ФО, по данным портала Санатории-России.

Санатории Пермского края показали отрицательную динамику: доход составил 298,7 миллиона рублей, а количество отдыхающих — 10 840 человек, что соответствует снижению на 7%. Это может быть связано с проблемами в привлечении туристов или недостаточной рекламой, отмечают аналитики.

Средняя стоимость суток отдыха в санаториях Пермского края составила 5,3 тыс. рублей, что является четвёртым показателем в стране.

В январе суммарный доход здравниц России составил почти 13 млрд рублей, что на 22% больше по сравнению с январем 2024 года. Количество гостей санаториев страны увеличилось на 6,5% и превысило 445 тысяч человек.

Осенью Пермский край оказался шестым в России по востребованности среди любителей санаторного отдыха.

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#Экономика#Туризм#Турист#Санаторий#Санатории
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