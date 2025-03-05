Турагент выплатит пермячке более 380 тыс. рублей за испорченный отдых в Абхазии

Posted 5 марта, 14:28
Published 5 марта, 14:28
Modified 5 марта, 14:31
Updated 5 марта, 14:31
Летом 2024 года жительница Березников купила путевку в Абхазию за 84 тыс. рублей, но отдых оказался испорчен. Подробности сообщают в Пермском краевом суде.
При заселении выяснилось, что отель не забронирован, а обратный билет отсутствовал. Женщине пришлось самостоятельно искать жилье и оплачивать дополнительные расходы.
Березниковский городской суд взыскал с турагента более 380 тыс. рублей, включая возврат средств за путевку, убытки, неустойку, компенсацию морального вреда и штраф. Решение суда пока не вступило в силу.
Ранее мы сообщали, что с начала года на 7,5% повысилась цена услуг зарубежного туризма.