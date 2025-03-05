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Posted 5 марта, 14:28

Published 5 марта, 14:28

Modified 5 марта, 14:31

Updated 5 марта, 14:31

Турагент по решению суда выплатит пермячке более 380 тыс. рублей

Турагент выплатит пермячке более 380 тыс. рублей за испорченный отдых в Абхазии

5 марта 2025, 14:28
Фото: 1MI.

Турагент по решению суда выплатит пермячке более 380 тыс. рублей

Сюжет
Туризм
Жительница Березников отсудила компенсацию за не забронированный отель и отсутствие обратного билета.

Летом 2024 года жительница Березников купила путевку в Абхазию за 84 тыс. рублей, но отдых оказался испорчен. Подробности сообщают в Пермском краевом суде.

При заселении выяснилось, что отель не забронирован, а обратный билет отсутствовал. Женщине пришлось самостоятельно искать жилье и оплачивать дополнительные расходы.

Березниковский городской суд взыскал с турагента более 380 тыс. рублей, включая возврат средств за путевку, убытки, неустойку, компенсацию морального вреда и штраф. Решение суда пока не вступило в силу.

Ранее мы сообщали, что с начала года на 7,5% повысилась цена услуг зарубежного туризма.

#Происшествия#Суд#Туризм#Зарубежный туризм
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