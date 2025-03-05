В Чусовом местные власти заставили заняться аварийным мостом

Posted 5 марта, 04:56
Published 5 марта, 04:56
Modified 5 марта, 04:58
Updated 5 марта, 04:58
Чусовская городская прокуратура Пермского края выявила, что администрация округа не проводила оценку технического состояния моста через реку Усолка, являющегося частью дороги местного значения «деревня Никифорово — деревня Красная Горка». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Отсутствие заключений специализированных организаций создавало угрозу безопасности дорожного движения, считают в прокуратуре.
После того как муниципалитет не принял мер по устранению нарушений, прокуратура подала административный иск. Суд обязал администрацию Чусовского округа организовать обследование моста с привлечением специалистов. Прокуратура проконтролирует исполнение решения после его вступления в силу.
В конце февраля стал известно, что в Калино Чусовского округа запланирован капитальный ремонт моста через реку Новиковка. Он находится на 17-м километре дороги «Чусовой — Калино — Верхнечусовские Городки».