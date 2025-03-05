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Posted 5 марта, 04:56

Published 5 марта, 04:56

Modified 5 марта, 04:58

Updated 5 марта, 04:58

Прокуратура обязала администрацию Чусовского округа проверить аварийный мост

В Чусовом местные власти заставили заняться аварийным мостом

5 марта 2025, 04:56

Прокуратура обязала администрацию Чусовского округа проверить аварийный мост

Состояние моста через реку Усолка угрожало безопасности дорожного движения.

Чусовская городская прокуратура Пермского края выявила, что администрация округа не проводила оценку технического состояния моста через реку Усолка, являющегося частью дороги местного значения «деревня Никифорово — деревня Красная Горка». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Отсутствие заключений специализированных организаций создавало угрозу безопасности дорожного движения, считают в прокуратуре.

После того как муниципалитет не принял мер по устранению нарушений, прокуратура подала административный иск. Суд обязал администрацию Чусовского округа организовать обследование моста с привлечением специалистов. Прокуратура проконтролирует исполнение решения после его вступления в силу.

В конце февраля стал известно, что в Калино Чусовского округа запланирован капитальный ремонт моста через реку Новиковка. Он находится на 17-м километре дороги «Чусовой — Калино — Верхнечусовские Городки».

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#Мост#Транспорт#Чусовой
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