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Posted 5 марта, 12:59

Published 5 марта, 12:59

Modified 5 марта, 15:30

Updated 5 марта, 15:30

В Перми каршеринг отрикошетил сразу в три машины

В Перми каршеринг отрикошетил сразу в три машины

5 марта 2025, 12:59
Фото: Телеграм-канал «ЧП Пермь».

В Перми каршеринг отрикошетил сразу в три машины

Сюжет
Дтп
Пострадало пять автомобилей.

Сегодня, 5 марта, автомобиль Рено Логан при повороте налево врезался в движущийся по встречной полосе Хавал. От удара китайская иномарка протаранила ряд из трех припаркованных автомобилей, сообщили Properm.ru в пресс-службе городского ГИБДД. Пострадали все пять машин.

Коллективное ДТП произошло около трех часов дня в районе дома по ул. Камчатовская, 15 в направлении ул. Механошина. Известно, что за рулем Рено Логан находилась женщина 56 лет, водителем совершившего отскок автомобиля был 31-летний мужчина, он арендовал машину через сервис каршеринга.

По факту ДТП проводится проверка.

#Авто#Происшествия#Дтп#Пермь
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