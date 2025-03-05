В Перми каршеринг отрикошетил сразу в три машины

Posted 5 марта, 12:59
Published 5 марта, 12:59
Modified 5 марта, 15:30
Updated 5 марта, 15:30
Сегодня, 5 марта, автомобиль Рено Логан при повороте налево врезался в движущийся по встречной полосе Хавал. От удара китайская иномарка протаранила ряд из трех припаркованных автомобилей, сообщили Properm.ru в пресс-службе городского ГИБДД. Пострадали все пять машин.
Коллективное ДТП произошло около трех часов дня в районе дома по ул. Камчатовская, 15 в направлении ул. Механошина. Известно, что за рулем Рено Логан находилась женщина 56 лет, водителем совершившего отскок автомобиля был 31-летний мужчина, он арендовал машину через сервис каршеринга.
По факту ДТП проводится проверка.