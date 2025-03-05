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Posted 5 марта, 06:29

Published 5 марта, 06:29

Modified 5 марта, 06:31

Updated 5 марта, 06:31

В Перми отремонтируют католическую церковь

В Перми отремонтируют католическую церковь

5 марта 2025, 06:29
Фото: мой город Пермь ВК.
Краевые власти обязали привести в порядок историческую постройку к концу 2028 года.

Региональная госинспекция по охране объектов культурного наследия планирует утвердить охранное обязательство для памятника архитектуры «Костел римско-католический». Пишет «Коммераснт- Ъ». Здание находится на ул. Пушкина, 28. Проект приказа о ремонте опубликован на сайте ведомства. В течение трех лет здесь необходимо отреставрировать окна и отмостку.

Здание возведено в 19 веке по проекту архитектора Рудольфа Карвовского. Как сообщает сайт Госархива, храм построили для католической общины. Ссыльные иностранцы обосновались в Перми после подавления восстаний в царстве Польском в первой половине 19 века.

Как сообщалось ранее, в Соликамске планируют отреставрировать объект культурного наследия федерального значения — памятник «Колокольня». Он входит в состав архитектурного ансамбля «Троицкий собор с колокольней».

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#Ремонт#Религия#Реставрация
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