В Перми отремонтируют католическую церковь

Региональная госинспекция по охране объектов культурного наследия планирует утвердить охранное обязательство для памятника архитектуры «Костел римско-католический». Пишет «Коммераснт- Ъ». Здание находится на ул. Пушкина, 28. Проект приказа о ремонте опубликован на сайте ведомства. В течение трех лет здесь необходимо отреставрировать окна и отмостку.