В Перми отремонтируют католическую церковь

Posted 5 марта, 06:29
Published 5 марта, 06:29
Modified 5 марта, 06:31
Updated 5 марта, 06:31
Региональная госинспекция по охране объектов культурного наследия планирует утвердить охранное обязательство для памятника архитектуры «Костел римско-католический». Пишет «Коммераснт- Ъ». Здание находится на ул. Пушкина, 28. Проект приказа о ремонте опубликован на сайте ведомства. В течение трех лет здесь необходимо отреставрировать окна и отмостку.
Здание возведено в 19 веке по проекту архитектора Рудольфа Карвовского. Как сообщает сайт Госархива, храм построили для католической общины. Ссыльные иностранцы обосновались в Перми после подавления восстаний в царстве Польском в первой половине 19 века.
Как сообщалось ранее, в Соликамске планируют отреставрировать объект культурного наследия федерального значения — памятник «Колокольня». Он входит в состав архитектурного ансамбля «Троицкий собор с колокольней».