В Перми прошел экспертизу первый этап строительства снегоприемного пункта

Posted 5 марта, 09:19
Published 5 марта, 09:19
Modified 5 марта, 09:21
Updated 5 марта, 09:21
Государственная экспертиза одобрила проект первого этапа строительства снегоприемного пункта, сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на госреестр. Положительное заключение было опубликовано 20 февраля.
Учреждение появится в Мотовилихинском районе. По проекту, первыми появятся очистные сооружения поверхностного стока. Работы выполнит Управление автомобильных дорог Прикамья, проект разработан ГБУ Пермского края «Управление дорожного проектирования».
О планах построить снегоприемный пункт сообщалось еще в начале 2024 года. Его постройка позволила бы содержать автомобильные дороги в нормативном состоянии. Тогда на его возведение в бюджет Пермского края на ближайшие три года закладывали 142,4 млн рублей.