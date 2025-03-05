В Перми прошел экспертизу первый этап строительства снегоприемного пункта

О планах построить снегоприемный пункт сообщалось еще в начале 2024 года. Его постройка позволила бы содержать автомобильные дороги в нормативном состоянии. Тогда на его возведение в бюджет Пермского края на ближайшие три года закладывали 142,4 млн рублей.