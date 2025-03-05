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Posted 5 марта, 09:19

Published 5 марта, 09:19

Modified 5 марта, 09:21

Updated 5 марта, 09:21

В Перми прошел экспертизу первый этап строительства снегоприемного пункта

В Перми прошел экспертизу первый этап строительства снегоприемного пункта

5 марта 2025, 09:19
Фото: Изображение Midjourney.

В Перми прошел экспертизу первый этап строительства снегоприемного пункта

Учреждение появится в Мотовилихе.

Государственная экспертиза одобрила проект первого этапа строительства снегоприемного пункта, сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на госреестр. Положительное заключение было опубликовано 20 февраля.

Учреждение появится в Мотовилихинском районе. По проекту, первыми появятся очистные сооружения поверхностного стока. Работы выполнит Управление автомобильных дорог Прикамья, проект разработан ГБУ Пермского края «Управление дорожного проектирования».

О планах построить снегоприемный пункт сообщалось еще в начале 2024 года. Его постройка позволила бы содержать автомобильные дороги в нормативном состоянии. Тогда на его возведение в бюджет Пермского края на ближайшие три года закладывали 142,4 млн рублей.

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#Пермь#Дороги#Уборка снега
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