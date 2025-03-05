В Пермском крае ночью в пожаре погиб человек

Posted 5 марта, 05:34
Published 5 марта, 05:34
Modified 5 марта, 13:30
Updated 5 марта, 13:30
Ночью 5 марта случился пожар в деревне Горбуново Пермского района на ул. Дачной. Видео возгорания появилось в соцсетях. В огне погиб человек.
Сообщение о пожаре поступило 5 марта в 1:30 ночи. На вызов отреагировали пожарно-спасательные подразделения МЧС. На место выехали 20 человек личного состава и четыре пожарных машины.
Как сообщили Properm.ru в МЧС, площадь пожара составила 47 кв. м. К сожалению, есть погибший, его личность устанавливается.
В настоящий момент выясняются причины возгорания.