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Posted 5 марта, 05:34

Published 5 марта, 05:34

Modified 5 марта, 13:30

Updated 5 марта, 13:30

В Пермском крае ночью 5 марта в пожаре погиб человек

В Пермском крае ночью в пожаре погиб человек

5 марта 2025, 05:34
Фото: Скриншот видео телеграм-канала «ЧП Пермь».

В Пермском крае ночью 5 марта в пожаре погиб человек

Горел частный дом.

Ночью 5 марта случился пожар в деревне Горбуново Пермского района на ул. Дачной. Видео возгорания появилось в соцсетях. В огне погиб человек.

Сообщение о пожаре поступило 5 марта в 1:30 ночи. На вызов отреагировали пожарно-спасательные подразделения МЧС. На место выехали 20 человек личного состава и четыре пожарных машины.

Как сообщили Properm.ru в МЧС, площадь пожара составила 47 кв. м. К сожалению, есть погибший, его личность устанавливается.

В настоящий момент выясняются причины возгорания.

#Происшествия#Пожар#Частный дом#Погибший
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