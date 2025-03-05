В Прикамье на следующей неделе планируются отключения радио и ТВ

Posted 5 марта, 12:43
Published 5 марта, 12:43
Modified 5 марта, 12:45
Updated 5 марта, 12:45
Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр информирует о планируемых краткосрочных отключениях телерадиовещания с 10 по 16 марта.
В частности, отключения будут проводится на следующих ретрансляторах:
С 18 февраля по 12 марта в Пермском крае наблюдается солнечная интерференция. Во время этого явления, при котором положение Солнца по отношению к спутнику связи приводит к кратковременному ухудшению телевизионного сигнала.