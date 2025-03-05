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Posted 5 марта, 12:43

Published 5 марта, 12:43

Modified 5 марта, 12:45

Updated 5 марта, 12:45

В Прикамье с 10 по 16 марта будут отключать 7 ретрансляторов радио и ТВ

В Прикамье на следующей неделе планируются отключения радио и ТВ

5 марта 2025, 12:43
Фото: 1MI.

В Прикамье с 10 по 16 марта будут отключать 7 ретрансляторов радио и ТВ

Все планируемые отключения на семи ретрансляторах будут кратковременными.

Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр информирует о планируемых краткосрочных отключениях телерадиовещания с 10 по 16 марта.

В частности, отключения будут проводится на следующих ретрансляторах:

  • Карагай — Радио России 10 марта с 11:00 до 15:00, не более 2 часов;
  • Красновишерск — Радио России 10 марта с 11:00 до 17:00, не более 2 часов;
  • Уинское — Радио России 10 марта с 11:00 до 15:00, не более 2 часов;
  • Чернушка — Радио России 10 марта с 11:00 до 15:00, не более 2 часов;
  • Сива — Радио России 10 и 14 марта с 13:00 до 17:00, не более 2 часов;
  • Ныроб (Карпичева) — Радио России 11 марта с 11:00 до 17:00, не более 2 часов;
  • Юго-Камский — РТРС-1, РТРС-2 11 марта с 10:00 до 17:00.

С 18 февраля по 12 марта в Пермском крае наблюдается солнечная интерференция. Во время этого явления, при котором положение Солнца по отношению к спутнику связи приводит к кратковременному ухудшению телевизионного сигнала.

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#Происшествия#Общество#Радио#Телевидение
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