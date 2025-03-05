В Прикамье сменится транспортный прокурор

Как стало известно, 11 января 2025 года скончался назначенный в Пермь с 31 января 2024 года Алексей Рубан. До службы в Прикамье он с 2018 по 2023 год возглавлял Серовскую городскую прокуратуру. По информации журналиста Properm.ru, причиной смерти стали хронические заболевания. Факт смерти Рубана подтвердили в Уральской транспортной прокуратуре.