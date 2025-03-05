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Posted 5 марта, 08:33

Published 5 марта, 08:33

Modified 5 марта, 08:42

Updated 5 марта, 08:42

В Прикамье сменится транспортный прокурор

В Прикамье сменится транспортный прокурор

5 марта 2025, 08:33
Фото: Генпрокуратура РФ.
Алексей Рубан проработал в Пермском крае меньше года.

В Перми спустя год после назначения транспортного прокурора вновь сменится руководитель регионального подразделения, стало известно журналисту Properm.ru. Сейчас обязанности руководителя Пермской транспортной прокуратуры исполняет Кирилл Шатохин, информация опубликована на сайте Уральской транспортной прокуратуры.

Как стало известно, 11 января 2025 года скончался назначенный в Пермь с 31 января 2024 года Алексей Рубан. До службы в Прикамье он с 2018 по 2023 год возглавлял Серовскую городскую прокуратуру. По информации журналиста Properm.ru, причиной смерти стали хронические заболевания. Факт смерти Рубана подтвердили в Уральской транспортной прокуратуре.

Похоронен Алексей Рубан на родине, в Верхней Туре, где начинал службу в органах прокуратуры.

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#Общество#Прокуратура#Транспортная прокуратура
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