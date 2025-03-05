В Прикамье восстановят предаварийный мост

Перед началом строительства мост находился в предаварийном состоянии. По нему ходил общественный транспорт между Юрлой и Дубровкой, школьный маршрут между образовательными учреждениями, а также он соединял региональную трассу «Кудымкар — Гайны» с отдаленными территориями.