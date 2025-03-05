В Прикамье восстановят предаварийный мост

Posted 5 марта, 13:07
Published 5 марта, 13:07
Modified 5 марта, 13:09
Updated 5 марта, 13:09
На автомобильной дороге Юрла-Дубровка отремонтируют мост через реку Сулай, сообщает пресс-служба краевого министерства строительства. Переход соединяет несколько населенных пунктов, в том числе деревни Васькова, Дубровка и Зарубина.
Перед началом строительства мост находился в предаварийном состоянии. По нему ходил общественный транспорт между Юрлой и Дубровкой, школьный маршрут между образовательными учреждениями, а также он соединял региональную трассу «Кудымкар — Гайны» с отдаленными территориями.
В ходе ремонта заменят пролетные балки, восстановят подпорки и укрепительные стенки, перестелют мостовое полотно. Строительство началось в 2024 году, сдать объект планируется в конце 2025.