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Posted 5 марта, 13:07

Published 5 марта, 13:07

Modified 5 марта, 13:09

Updated 5 марта, 13:09

В Прикамье восстановят предаварийный мост

В Прикамье восстановят предаварийный мост

5 марта 2025, 13:07
Фото: Министерство транспорта Пермского края.

В Прикамье восстановят предаварийный мост

Переход служит соединением области с региональной трассой.

На автомобильной дороге Юрла-Дубровка отремонтируют мост через реку Сулай, сообщает пресс-служба краевого министерства строительства. Переход соединяет несколько населенных пунктов, в том числе деревни Васькова, Дубровка и Зарубина.

Перед началом строительства мост находился в предаварийном состоянии. По нему ходил общественный транспорт между Юрлой и Дубровкой, школьный маршрут между образовательными учреждениями, а также он соединял региональную трассу «Кудымкар — Гайны» с отдаленными территориями.

В ходе ремонта заменят пролетные балки, восстановят подпорки и укрепительные стенки, перестелют мостовое полотно. Строительство началось в 2024 году, сдать объект планируется в конце 2025.

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