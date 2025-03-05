В РФ отмечается рост продаж импортозамещенных лекарств

Posted 5 марта, 11:36
Published 5 марта, 11:36
Modified 5 марта, 11:37
Updated 5 марта, 11:37
Согласно прогнозу социально-экономического развития, представленному Минэкономразвития РФ в октябре прошлого года, в ближайшие три года в России ожидается существенный рост производства отечественных препаратов. Об этом пишет 56orb.ru.
По итогам 2024 года объем выпуска лекарственных препаратов в РФ составил 844,3 миллиарда рублей — на 17,8% больше, чем годом ранее. Отгрузку готовых лекарств осуществляли 462 компании, это на 15% больше, чем в 2023 году.
Примеры компаний, занимающихся производством импортозамещенных препаратов: «Фармстандарт» (инсулин, противоопухолевые препараты), «Биохимик» (антибиотики широкого спектра действия), центр имени Гамалеи (российская вакцина «Спутник V» от коронавируса), «Промомед» («Велгия» для борьбы с ожирением и диабетом).
Согласно отчетам, опубликованным в начале текущего года, продажи продукции «Промомед» выросли в два раза. В январе 2025-го этот показатель вырос на 28% по сравнению с январем 2024 года. Во многом такие результаты были достигнуты благодаря появлению на рынке препарата «Велгия»: в январе препарат обеспечил около 42% продаж компании в сегменте эндокринологии, а доля выручки от всей инновационной продукции составила 70%. На сегодняшний день фармкомпания «Промомед» выпускает более 330 лекарственных средств и уже налаживает поставки в другие страны, в частности в Ирак.
«Велгия» является препаратом на основе семаглутида, который относится к антиэйджинг-терапии (способствует продлению активной жизни). В описании фармакологического действия лекарства, помимо снижения веса, указаны снижение рисков возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, профилактика развития сахарного диабета 2-го типа и деменции, улучшение когнитивных и репродуктивной функций, положительное воздействие на эмоциональный фон.