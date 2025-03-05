В РФ отмечается рост продаж импортозамещенных лекарств

Согласно отчетам, опубликованным в начале текущего года, продажи продукции «Промомед» выросли в два раза. В январе 2025-го этот показатель вырос на 28% по сравнению с январем 2024 года. Во многом такие результаты были достигнуты благодаря появлению на рынке препарата «Велгия»: в январе препарат обеспечил около 42% продаж компании в сегменте эндокринологии, а доля выручки от всей инновационной продукции составила 70%. На сегодняшний день фармкомпания «Промомед» выпускает более 330 лекарственных средств и уже налаживает поставки в другие страны, в частности в Ирак.