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Posted 5 марта, 13:12

Published 5 марта, 13:12

Modified 5 марта, 13:14

Updated 5 марта, 13:14

В выходные в Перми полицейские зафиксировали на дорогах более 700 нарушений

В выходные полицейские в Перми более 70 раз снимали тонировку со стекол автомобилей

5 марта 2025, 13:12
Фото: Изображение Midjourney.

В выходные в Перми полицейские зафиксировали на дорогах более 700 нарушений

Выявлены восемь водителей, управлявших автомобилями в состоянии алкогольного опьянения, а еще семь человек отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

Выявлены восемь водителей, управлявших автомобилями в состоянии алкогольного опьянения, а еще семь человек отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

В Перми 1 и 2 марта сотрудники Госавтоинспекции выявили 716 нарушений в ходе проводившегося рейда. Подробности сообщают в ведомстве.

Выявлены восемь водителей, управлявших автомобилями в состоянии алкогольного опьянения, двое из которых привлечены к ответственности за данное нарушение повторно. Также семь человек отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Составлено 39 административных материалов в отношении водителей, которые не предоставили преимущество в движении пешеходам. Пресечено 47 нарушений, допущенных самими пешеходами. 73 автовладельца расстались с тонировочной пленкой на передних стеклах.

С 24 февраля по 2 марта в Перми зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых 11 человек получили травмы различной степени тяжести и один человек погиб.

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#Происшествия#Пермь#Дпс#Госавтоинспекция
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