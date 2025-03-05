В выходные полицейские в Перми более 70 раз снимали тонировку со стекол автомобилей

Posted 5 марта, 13:12
Published 5 марта, 13:12
Modified 5 марта, 13:14
Updated 5 марта, 13:14
Выявлены восемь водителей, управлявших автомобилями в состоянии алкогольного опьянения, а еще семь человек отказались от прохождения медицинского освидетельствования.
В Перми 1 и 2 марта сотрудники Госавтоинспекции выявили 716 нарушений в ходе проводившегося рейда. Подробности сообщают в ведомстве.
Выявлены восемь водителей, управлявших автомобилями в состоянии алкогольного опьянения, двое из которых привлечены к ответственности за данное нарушение повторно. Также семь человек отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Составлено 39 административных материалов в отношении водителей, которые не предоставили преимущество в движении пешеходам. Пресечено 47 нарушений, допущенных самими пешеходами. 73 автовладельца расстались с тонировочной пленкой на передних стеклах.
С 24 февраля по 2 марта в Перми зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых 11 человек получили травмы различной степени тяжести и один человек погиб.