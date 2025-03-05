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Posted 5 марта, 16:28

Published 5 марта, 16:28

Modified 5 марта, 16:28

Updated 5 марта, 16:28

В январе по ОМС было сделано 245 тысяч рентгенов и флюорографий с использованием ИИ

В январе по ОМС было сделано 245 тысяч рентгенов и флюорографий с использованием ИИ

5 марта 2025, 16:28
Фото: 1MI.
В первом месяце 2025 года в 20 субъектах РФ организовали 245 тысяч рентгеновских и флюорографических исследований с применением систем поддержки принятия врачебных решений. Также в январе в 10 регионах применяли искусственный интеллект для более чем 15 тысяч исследований компьютерной томографии груд

Как сообщает ria.ru, такую статистику озвучила зампред Федерального фонда ОМС Ольга Царева в рамках круглого стола «Цифровая эра медицины: умные сервисы и внедрение искусственного интеллекта» форума «Здоровое общество».

Программой госгарантий средние нормативы финансирования на реализацию ряда исследований в системе ОМС прописаны на основе расходов, связанных с использованием медицинских изделий с применением искусственного интеллекта.

С начала текущего года, помимо маммографии, затраты на применение систем поддержки врачебных решений в дополнительном порядке прописаны для рентгенографии, флюорографии, компьютерной томографии органов грудной клетки.

В прошлом году оказание и фиксация маммографий с применением ИИ проводились в 30 российских регионах. Масштабы проведенных обследований превысили один миллион случаев на общую сумму порядка 360 миллионов рублей.

Как отмечает Ольга Царева, на сегодняшний день наблюдается заметная тенденция к наращиванию масштабов эксплуатирования систем поддержки врачебных решений. Так, в январе этого года объем маммографических исследований с применением ИИ в амбулаторных условиях практически достиг отметки в 90 тысяч, что на 37% превышает аналогичные показатели 2024 года.

Она подчеркивает, что расшифровка исследований не единственный способ использования искусственного интеллекта в системе здравоохранения. С 2023 по 2024 год в ряде субъектов РФ в пилотном режиме запускался проект по мониторингу состояния здоровья населения с применением дистанционных высокотехнологичных устройств и сервисов — персональных медицинских помощников.

Суть данной инициативы заключается в систематизации сведений о здоровье человека в единой базе, которая даст возможность лечащему врачу ознакомиться со всей информацией о здоровье больного без необходимости изучать дневник наблюдений.

Зампред ФОМС также указала, что систематизированные данные, сформированные с привлечением ИИ, помогут лечащему врачу оперативно реагировать на важные изменения показателей конкретного пациента и применять профилактические меры против возможного обострения болезней, а пациенты смогут своевременно получать нужное им лечение.

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