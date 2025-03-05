В январе по ОМС было сделано 245 тысяч рентгенов и флюорографий с использованием ИИ

Как отмечает Ольга Царева, на сегодняшний день наблюдается заметная тенденция к наращиванию масштабов эксплуатирования систем поддержки врачебных решений. Так, в январе этого года объем маммографических исследований с применением ИИ в амбулаторных условиях практически достиг отметки в 90 тысяч, что на 37% превышает аналогичные показатели 2024 года.